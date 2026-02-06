¿Naciste en los años 80’s? Esto debes saber sobre la vacuna del sarampión

La Secretaría de Salud aclara en qué casos es necesario aplicar de nueva cuenta el esquema de vacunación contra esta enfermedad

Ante la alerta sanitaria que hay en México por el incremento en casos de sarampión, la Secretaría de Salud lanzó un llamado a la comunidad para reforzar las medidas preventivas contra esta enfermedad, la principal de ellas la vacunación. Esto ha desatado interés de diversos sectores de la población, entre ellos de las personas que ahora tienen entre 35 y 40 años de edad, nacidos en la década de los años de los 80, pues se cuestionan si deben vacunarse nuevamente.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta principalmente a niñas y niños, se transmite cuando una persona infectada tose o estornuda. Sus síntomas son fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis, inflamación de ganglios, seguido de erupciones rosas que después cambian a rojo.

¿Pero qué pasa si soy mayor de edad, de debo vacunarme contra el sarampión?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la vacunación va dirigida principalmente a menores de 6 a 11 meses, a quienes se está aplicando la dosis cero de protección, el esquema de vacunación inicia a los 12 meses, por lo que todos los bebés en esa edad deben recibir su primera dosis y el refuerzo se aplica a los 18 meses.

– Todas las niñas y niños de 1 a 9 años deben contar con dos dosis de vacuna.

– Las personas de 10 a 49 años quienes no hayan sido vacunados o tengan dudas sobre su esquema deben aplicarse una dosis adicional.

– Las personas mayores de 49 años no requieren vacunarse.

Es decir que si naciste en la década de los años 80 y tienes dudas sobre haber recibido la vacunación, puedes aplicarte una dosis adicional a fin de proteger tu salud. Si eres adolescente o adulto y ya recibiste las 2 dosis de la vacuna contra estás protegido y no necesitas ninguna dosis adicional.

Ojo, pues si naciste antes de 1957 seguramente ya te dio la enfermedad entones no necesitas aplicarte la vacuna.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO