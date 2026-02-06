Nuevo Fiscal bajo consigna

ENTRELINEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ

Con una bien cimentada y calificada carrera dentro del ámbito jurídico-electoral pero con una huella indeleble de ser activo miembro del partido en el poder MORENA, donde ha representado a dicho partido en infinidad de consignas, arriba al cargo como ya era hartamente sabido como Fiscal Anticorrupción ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPER

GARCIA AVILA de quien se espera realice una labor apegada a derecho y a la presunta autonomía con que debe de ejercerse su trabajo.

Difícil tarea la que le espera al flamante fiscal anticorrupción habida cuenta de la existencia de un titipuchal de casos y expedientes abiertos tanto de parte de servidores del pasado reciente como de actual aunque a fuerza de ser sinceros la tarea sin duda va directa en contra de los ex funcionarios panistas muchos de ellos como bien se sabe están bajo proceso administrativo y en algunos casos penal.

Lo anterior hace recordar cuando el ex gobernador panista hoy prófugo de la justicia FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA nombró a JAVIER CASTRO

ORMACHEA en dicho cargo con la consigna principal de perseguirlo por agravios

cometidos en su contra y de su familia y enviarlo a la cárcel como así lo hizo con el entonces gobernador del estado, el priista EUGENIO HERNANDEZ FLORES, al respecto se sabe que el pago por haber empapelado a GEÑO fue otorgarle una magistratura y aparte según se dijo le entregó una fuerte compensación económica, en fin se espera que ahora no pase algo similar con GARCÍA REPPER, porque y hay que puntualizar que ofensas si las hay y muy graves.

Por lo demás algunos pillos pertenecientes a la nueva ola morenista porque

indiscutiblemente que los hay deben sentirse un tanto o mucho más tranquilos partiendo de la premisa que primero al banquillo de los acusados irán los panistas corruptos ni modo que un morenista de cepa vaya en contra de sus mismos colores sin duda que debe cuidar las formas, por lo pronto y como suele ocurrir se le concede el beneficio de la duda, en fin, veremos y comentaremos.

En tanto, mucha razón tiene el diputado local VÍCTOR GARCÍA FUENTES cuando asegura que la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de Salud no representa un coscorrón para Tamaulipas donde afirma también no se ha presentado hasta el momento un solo caso de sarampión.

Sin embargo el también Presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado debe tomar en cuenta también que ciertamente no es un coscorrón como él le llama, pero lo que sí debe considerar es que es una advertencia al final día, recordar que así inicio guardando toda proporción el mortal virus de la COVID.

En otro tema desde luego que llama la atención que pese a que se han realizado varias reuniones de carácter “internacional” en tierras gringas y con funcionarios de aquellos lugares con sus pares pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Rural a ninguna a asistido físicamente su titular ANTONIO VARELA FLORES enviando a su vez trabajadores de las distintas áreas para que vean lo relativo a la exportación y fortalecimiento de productos agrícolas entre ambos países, ¿acaso porque le saca que le retiren la visa?, hay queda.

En otro asunto el gobierno del estado encabezado por el Gobernador AMÉRICO

VILLARREAL ANAYA impulsa una economía sustentable que respalda el desarrollo de la entidad, en este contexto, el proyecto de ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo 111 posiciona a Tamaulipas como la frontera con el mayor intercambio económico con los Estados Unidos.

El referido proyecto contempla la ampliación del cuerpo existente de ocho carriles a diez asi como la construcción de un nuevo cuerpo paralelo de ocho carriles para alcanzar un total de 18 carriles destinados al tránsito de carga incrementando sustancialmente la capacidad operativa en tan importante cruce internacional.

Cabe destacar que el 50% del transporte de carga del país transita por esta importantísima

vía comercial existente entre ambas naciones.

En tanto como ya es una relevante costumbre la brigada Dia del Pueblo, el alcalde de Victoria LALO GATTAS BÁEZ junto a su esposa LUCY de GATTAS llevo múltiples

beneficios y acercó a su gabinete a los habitantes del Fraccionamiento Intergarcion Familiar.

En la mesa de audiencia pública el edil local recibió a más de 120 personas donde atendió y brindó todo tipo de atenciones resolviendolas a satisfacción.

Peticiones como solucionar adeudos con el pago del predial, regularización de recibos de agua, ofrecer empleo y entregar prendas para el frío entre otras muchas cosas, fueron ampliamente atendidas por el alcalde GATTAS.

Asimismo manifestó GATTAS BAEZ “estamos acercando los servicios de atención

ciudadana, productos y artículos de bajo costo así como información de programas federales con el afan que no asistan hasta las oficinas centrales.

