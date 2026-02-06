Periodistas tamaulipecas acuden al IX Encuentro de la Red Nacional de Periodistas

POR. STAFF

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas acudieron a la Ciudad de México para participar en el IX Encuentro de la Red Nacional de Periodistas (RNP), un espacio de formación, articulación y reflexión colectiva que se desarrolla del 6 al 8 de febrero de 2026 en el Centro Cultural de España. En el encuentro participan 80 mujeres periodistas de 24 estados del país.

La comitiva de Tamaulipas, integrada por periodistas de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y el sur de la entidad, está encabezada por la coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, A.C., Dora Alicia de la Cruz García, y por la fundadora de la red, Rosa María Rodríguez Quintanilla.

En el encuentro, convocado por la Coordinación Colegiada de la Red Nacional de Periodistas, participan también Daniela Plata Flores, coordinadora de la Red de Periodistas con Visión de Género en Ciudad Victoria; Martha Cáceres Arredondo, coordinadora de la Red de Mujeres Periodistas de Nuevo Laredo; y Cynthia Gallardo, Carmen Hernández, Liliana Rivera Grimaldo y Lidia Rita Bonilla, coordinadora e integrantes de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas, respectivamente.

El objetivo del encuentro es analizar y definir el rumbo de la Red Nacional de Periodistas a 30 años de su fundación, así como fortalecer las capacidades colectivas frente a los retos que enfrentan las mujeres periodistas en el ejercicio de su labor.

Capacitación con enfoque feminista y de derechos humanos

Las actividades iniciaron con el registro de las participantes y la inauguración del encuentro, a cargo de las periodistas Verónica Espinosa y Claudia Guadalupe Pérez, integrantes de la Coordinación Colegiada de la Red Nacional de Periodistas. En el acto inaugural estuvo presente Paulina Romero, en representación de la secretaria de las Mujeres del Gobierno federal, Citlalli Hernández Mora.

Durante la apertura de los trabajos se dio la bienvenida a Cirenia Celestino Ortega como nueva directora de CIMAC (Centro de Información de la Mujer, A.C.). Posteriormente, la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dictó la conferencia “Acoso legal, viejas y nuevas leyes utilizadas contra periodistas”, en la que abordó los riesgos legales y las violencias estructurales que buscan inhibir el periodismo crítico, particularmente el realizado por mujeres.

Trabajo colectivo y construcción de agenda nacional

El segundo día del encuentro estará dedicado al fortalecimiento organizativo y a la capacitación colectiva. Se desarrollarán dinámicas de integración, la presentación de la misión, los objetivos y la memoria histórica de la Red Nacional de Periodistas, así como espacios de diálogo con nuevas integrantes y aspirantes.

Asimismo, se analizará la situación actual de las mujeres periodistas en México, se presentará el diagnóstico elaborado por CIMAC y se trabajará en la construcción de propuestas que integren la próxima agenda interna y externa de la Red.

La participación de periodistas tamaulipecas en este espacio nacional representa un ejercicio de capacitación, incidencia y articulación que fortalece el periodismo con perspectiva de género en el estado.