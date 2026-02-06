Presentan diagnóstico educativo en Victoria

Comisiones del Cabildo analizan el estado de la educación como base para acciones coordinadas en el municipio.

Por Staff

En sesión de la Sala de Cabildo, la Comisión de Estadística y la Comisión de Educación y Cultura presentaron el tema Educación y Sociedad. Diagnóstico de la Educación en Victoria, Tamaulipas, como un ejercicio técnico orientado a fortalecer la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas en materia educativa.

La exposición estuvo a cargo del Dr. Pedro Javier Vargas García, quien presentó un análisis integral sobre la situación educativa del municipio, destacando avances, retos y áreas de oportunidad para mejorar la permanencia escolar, el acompañamiento académico y la formación integral del alumnado.

Durante el desarrollo del tema, la regidora Guadalupe Perea subrayó la importancia de contar con diagnósticos sustentados en información y análisis, que permitan al municipio coordinar esfuerzos con el Estado y las instituciones educativas, alineando estrategias en beneficio de niñas, niños y jóvenes.

El diagnóstico reconoce que Ciudad Victoria cuenta con una base educativa sólida, con cobertura desde educación inicial hasta nivel superior, lo que permite enfocar las acciones no solo en la ampliación de la oferta, sino en la mejora de la calidad educativa y la permanencia escolar.

Asimismo, se destacó que la educación es el resultado de la interacción permanente entre escuela, familia y sociedad, por lo que el municipio asume un papel articulador para sumar capacidades institucionales y fortalecer las acciones que ya se desarrollan en el ámbito educativo.

Este ejercicio refrenda que la coordinación entre comisiones, autoridades y sector académico es clave para consolidar a la educación como eje estratégico del desarrollo social de Victoria.