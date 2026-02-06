Prevén recaudar 40 mdp para restaurar la catedral

El viernes inició la campaña, a través de la cual invitó a la ciudadanía a sumarse a la misma con sus aportaciones.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Para la restauración de la Catedral de Tampico, su patronato reveló que tiene contemplado recaudar cuarenta millones para esos trabajos.

El viernes inició la campaña, a través de la cual invitó a la ciudadanía a sumarse a la misma con sus aportaciones.

Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa en la que estuvo presente la Presidenta del Patronato, Elvia Holguera Altamirano, la Alcaldesa Mónica Villarreal, Tonantzin Silva Cárdenas, Directora del Centro INAH Tamaulipas, Cynthia de la Paz, doctora en restauración, Rodrigo Rodríguez Sánchez, vicepresidente del patronato, Alfredo Hage Karam, Jorge Nasrallah, tesorero y el padre Ricardo Ramos, párroco administrador de la Catedral.

Hoguera Altamirando manifestó que hace dos años, el anterior obispo los convocó para formar el patronato con la finalidad de buscar la participación de la sociedad para trabajar en la conservación, protección, restauración integral y recuperación del inmueble que está catalogado por el INAH como monumento histórico propiedad de la federación.

Tras constituirse legalmente como Asociación Civil, obtuvieron el reconocimiento como asociación auxiliar del INAH y posteriormente lograron la autorización del SAT para que los fondos que se obtengan en la campaña puedan ser deducibles de impuestos.

Durante todo el tiempo que trabajaron en esos trámites, realizaron labores urgentes de mantenimiento y conservación del inmueble como equipo de audio nuevo, barnizado total de las bancas de madera y acojinado de los reclinatorios, entre otros.

«Hoy queremos eztender una cordial invitación a toda la comunidad de la diócesis para que a través de sus aportaciones pequeñas, medianas y grandes podamos entre todos logar esta anhelada restauración integral de la Catedral», explicó.

Cuentan con una cuenta para que las personas puedan hacer sus aportaciones y ya trabajan en un módulo que estará ubicado en la entrada derecha del templo, donde se explicarán las tareas que se realizarán y que tendrá un orificio similar a una alcancía para el depósito de aportaciones.

Por su parte, la Alcaldesa Mónica Villarreal precisó que la administración municipal realiza gestiones para colaborar en la agilización de la restauración.

«Decirle a la presidenta Elvia que cuenta con el apoyo del municipio y que vamos a estar colaborando de manera directa y que aplaudimos esta gran intención de quienes forman el patronato», mencionó.

Al hacer uso de la palabra, el tesorero del patronato, Jorge Nasrallah señaló que el objetivo es alcanzar una recaudación de 40 millones de pesos.

«Con muchas ganas fe hacer lo mejor de lo mejor ponerle aire acondicionado a la Catedral, con sus celdas solares, resolver toda la parte eléctrica», indicó.