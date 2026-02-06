¡Qué siga la racha!

Correcaminos buscará romper racha de Tepatitlan

Por Daniel Vázquez

expreso-la razón

Luego de conseguir su primera victoria del torneo la semana pasada, Correcaminos enfrentará esta tarde a Tepatitlán en calidad de visitante, en duelo correspondiente a la jornada cinco de la Liga de Expansión MX.

El conjunto naranja, dirigido por Gustavo Díaz, tendrá una prueba de alta exigencia ante un rival que marcha en el segundo lugar de la clasificación y que se ha mostrado sólido en el arranque del certamen.

El equipo jalisciense suma dos triunfos y dos empates, con un balance defensivo destacado: cuatro goles a favor y solo uno en contra, además de una racha de más de 300 minutos sin recibir anotación.

En el ataque, Correcaminos será liderado por Tomás Sandoval, quien buscará romper la racha defensiva de Tepatitlán y guiar a su equipo a un resultado positivo fuera de casa.

El encuentro también representará un interesante duelo táctico en los banquillos, entre Gustavo Díaz y Gabriel Pereyra, estratega del conjunto alteño.

Para este compromiso, Correcaminos únicamente presenta la baja de Gerardo Moreno, quien se encuentra lesionado. El resto del plantel está disponible, por lo que se espera que el técnico repita el once titular, con Juan Martínez ocupando el lugar de Moreno. El juego se realizará a las 19:00 horas y será transmitido por AYM.