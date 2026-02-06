Realizarán este viernes audiencia de apertura a juicio por feminicidio de Karla

La diligencia, programada originalmente para el pasado 30 de enero, sufrió un diferimiento y se fijó para hoy a las 13:00 horas.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Este viernes 6 de febrero, se llevará a cabo la audiencia de apertura a juicio por el feminicidio de Karla Roses, en un proceso que busca justicia por su muerte.

La diligencia, programada originalmente para el pasado 30 de enero, sufrió un diferimiento y se fijó para hoy a las 13:00 horas.

Elizabeth, madre de la víctima, ha manifestado de forma contundente su exigencia ante las autoridades.

Su petición principal es que se dicte la pena máxima contra quien le quitó la vida a su hija con actos de odio y violencia.

​Tras señalar fallas previas por parte del Estado en la atención del caso, familiares y colectivos exigen que en esta ocasión la justicia prevalezca y la verdad impere durante el proceso legal.

Diversos grupos de apoyo manifestaron su respaldo a la madre de Karla bajo el lema «No estás sola», para vigilar que el desarrollo del juicio cumpla con los estándares de protección y legalidad necesarios.