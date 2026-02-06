Sembradores de México presentarán en Alemania cultivos orgánicos y frutas como café, cacao y limón

Sembradores de México presentarán cultivos orgánicos y frutas en dos de las ferias agroalimentarias más importantes del mundo, fortaleciendo la presencia del campo mexicano en mercados globales.

MÉXICO.- El Programa para el Bienestar Sembrando Vida llevará productos agrícolas mexicanos, como café, cacao y limón persa, a dos de los encuentros más importantes del mundo para productos agroalimentarios en Alemania: Fruit Logistica 2026 en Berlín y Biofach 2026 en Núremberg, Los encuentros se llevarán a cabo en dos fechas distintas: del 3 al 6 de febrero y del 10 al 13 de febrero.

Sembradoras y sembradores mexicanos presentan alimentos orgánicos y frutas en Alemania

Biofach es considerada la principal plataforma mundial para la comercialización de alimentos orgánicos. En esta edición participarán 19 sembradoras y sembradores de México, pertenecientes a pueblos indígenas como el amuzgo, mam, ódami, totonaca, tzotzil, yokot’an y zapoteco, provenientes de estados como Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Por su parte, en Fruit Logistica, uno de los eventos más importantes a nivel mundial para el comercio de frutas frescas y productos agroalimentarios, participarán sembradoras y sembradores de Michoacán, Oaxaca y Veracruz, quienes presentarán productos como limón persa, mango Ataulfo, mango Tommy, papaya Maradol y achiote.

Nuevas Rutas para el campo mexicano

La participación de Sembrando Vida en estos encuentros internacionales pone en alto el trabajo de las y los sembradores, cuya dedicación y esfuerzo diario sostienen al campo mexicano. Su presencia demuestra que, con organización y compromiso, la fuerza laboral de México puede abrirse paso en mercados internacionales y transformar el trabajo de la tierra en oportunidades reales para sus comunidades y para el país.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO