Sheinbaum fija postura: partidos no deben encubrir delitos

La mandataria explicó que cuando existen denuncias con sustento probatorio, las investigaciones deben traducirse en procesos judiciales.

Desde Morelia, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ningún partido político puede ser un paraguas para delinquir o corromperse, y subrayó que Morena no es excepción, la declaración se dio tras la detención de un presidente municipal emanado de ese partido, investigado por autoridades federales por presuntos vínculos con una organización criminal.

La mandataria explicó que cuando existen denuncias con sustento probatorio, las investigaciones deben traducirse en procesos judiciales, y corresponde al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia, el Ejecutivo, dijo, no interfiere en los procedimientos ni en las resoluciones que emiten los jueces.

Sheinbaum indicó que la denuncia ciudadana es un mecanismo válido para activar revisiones por parte de las autoridades, siempre que existan elementos que permitan integrar carpetas de investigación, el criterio de actuación, señaló, debe ser el mismo para servidores públicos y para cualquier persona.

En el caso del alcalde detenido, autoridades federales informaron que la aprehensión se realizó en el marco de operativos contra redes locales de protección política y financiamiento ilícito, las investigaciones incluyen análisis de flujos financieros, comunicaciones y vínculos con operadores regionales del crimen organizado.

La presidenta reiteró que el principio de cero impunidad implica que los casos con sustento legal se judicialicen, se presenten ante tribunales y se resuelvan conforme a derecho, el objetivo es que las conductas delictivas no queden sin consecuencias, independientemente del cargo o afiliación partidista.

El gobierno federal precisó que los operativos recientes se realizan de manera coordinada entre instancias de seguridad e investigación, con participación de fuerzas federales y ministerios públicos, las carpetas en integración se sustentan en denuncias, trabajo de inteligencia y evidencia documental.

Sheinbaum señaló que el respeto al debido proceso es parte central del procedimiento, las personas imputadas conservan el derecho a defenderse durante el juicio, y serán los jueces quienes determinen responsabilidades y sentencias conforme a la ley.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan abiertas y que podrían derivarse nuevas diligencias en otros municipios, en la medida en que se identifiquen responsabilidades individuales, los resultados se presentarán conforme avancen los procesos judiciales.

La presidenta concluyó que la aplicación de la ley debe operar sin excepciones, el marco de actuación del gobierno es la legalidad, la integración de pruebas y la judicialización de los casos que cuenten con sustento jurídico.