Van contra Yahleel por quebranto con despensas

Por tercera ocasión fue diferida la audiencia inicial contra la ex secretaria de Bienestar, Yahleel “A”, acusada de un presunto quebranto millonario en la compra de despensas

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Por tercera ocasión, la ex Secretaria de Bienestar, Yahleel “A”, no se presentó a la audiencia a la que fue citada para enfrentar los cargos que se le acusa de uso indebido de atribuciones y facultades.

La audiencia pactada para las 14:00 horas en la sala F del Centro Integral de Justicia (CIJ) de Victoria fue diferida, luego que la ex funcionaria del gobierno de Cabeza de Vaca no se presentó a la audiencia.

De acuerdo con la carpeta procesal 733/2025, el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas acusa a la ex funcionaria del presunto quebranto de 985.2 millones de pesos, relacionados con la adquisición de despensas.

De nueva cuenta, la defensa de la imputada señaló problemas de salud para tratar de justificar la ausencia de la ex titular de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas en la presente audiencia.

Esta sería la tercera ocasión en que se trata de celebrar la audiencia inicial sobre este caso, sin que se haya presentado Yahleel “A”, en todos los casos, la defensa ha argumentado problemas de salud, entre otros, de las vías respiratorias, garganta o muelas.

La defensa presentó receta médica con fecha del pasado 6 de enero, del Hospital de Especialidades en Nuevo Laredo, en el que se señala que Yahleel “A”, habría sido atendida por un cuadro de infección respiratoria y estomacal.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), señaló algunas inconsistencias en las recetas que anteriormente se han presentado por parte de la defensa, entre las fechas y nombres.

Luego de casi una hora de debate, el Juez de Control, Juan Artemio Haro Morales determinó como nueva fecha para la audiencia inicial el próximo domingo 8 de febrero.

Sin embargo, señaló que de no presentarse en dicha audiencia Yahleel “A”, se tendrá por distraída; de esta manera, podría librarse una orden de aprehensión para dicha ex funcionaria.

Yahleel “A” es la segunda ex funcionaria de la Secretaría de Bienestar Social de la administración del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que es acusado de delitos de corrupción.

El ex Secretario de Bienestar Social, Rómulo “G”, tiene dos denuncias, una de ellas en la carpeta (87/2024) en el que se le acusa de los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades y Desempeño de Funciones Judiciales o Administrativas.

De acuerdo con la denuncia, Rómulo “G” habría hecho la contratación indebida de 2 millones 600 mil despensas mediante adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.

En otra de las denuncias (504/2025) se le señala del presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Rómulo “G” es el único ex funcionario que está detenido en el penal de Victoria, tras ser detenido el viernes 17 de enero en el municipio de Valles, San Luis Potosí.