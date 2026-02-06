VIDEO: Mujer se desmaya al impedir que detuvieran a su hijo tras estacionarse en lugar prohibido

En redes sociales se volvió viral la reacción de una mujer al ser detenido su hijo por autoridades de tránsito

MÉXICO.- Este viernes 6 de febrero, una mujer se volvió viral tras la detención de su hijo por parte de la Policía Municipal de Tehuacán, lo que ha generado conmoción en las redes sociales, debido a que tras el hecho la mujer terminó por desmayarse en la zona, siendo captada en video.

El suceso ocurrió en la calle 3 Oriente, entre 3 y 5 Sur, donde un taxista fue detenido tras estacionar su auto donde no debía, pues decidió “hacer base” frente a una distribuidora de abarrotes para poder conseguir pasaje. Rápidamente, las autoridades le pidieron que se retirara porque no se podía estacionar ahí.

Acto seguido, el sujeto respondió que no, pues señaló que además de él también había más taxistas que estaban estacionados y no eran sancionados, por lo que comenzó a discutir con elementos de tránsito, quienes llamaron a la policía municipal para que fueran ellos los que arrestaran al taxista.

Mujer se desmaya al ver que su hijo era detenido por la Policía Municipal

Tras comenzar la detención, la madre del taxista decide bajar del automóvil para pedir que no se llevaran a su hijo, por lo que, al ver que se lo llevaban, decidió abrazarse a su hijo con toda su fuerza para que no se lo llevaran; sin embargo, la mujer no pudo impedir que al final fuera remitido.

“Llévenme a mí, me están lastimando”, gritaba la madre del taxista para que no se lo llevarán.

El suceso generó demasiada impresión en la mujer que al final terminó por desmayarse, lo que ocasionó indignación en la comunidad de testigos en Puebla, ya que al lugar tuvieron que llegar elementos de protección civil que tuvieron que acudir al sitio para poder darle atención médica.

Hasta el momento no se sabe el estado de salud de la mujer, pero en redes sociales se ha vuelto viral el video, ya que la reacción de la mujer por su hijo generó conmoción debido a que terminó en el suelo desmayada, por lo que habrá que esperar una actualización de las autoridades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO