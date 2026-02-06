VIDEO: Pareja intenta robar auto a taxista y él amenaza con chocar el vehículo

El hombre y la mujer terminaron desistiendo del robo y descendieron de la unidad

SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA.- El terrible video de un asalto se volvió tendencia en redes sociales por la frivolidad y violencia con que actuó una pareja de criminales. Debido a la presión, el chofer amenazó con chocar la unidad y ellos terminaron desistiendo de su plan original. Los hechos sucedieron en San Andrés Cholula, Puebla.

En la grabación compartida por la cuenta de X @soyluisgabriel1, de casi tres minutos de duración, se observa cómo un hombre y una mujer se encuentran en la parte trasera del vehículo. De pronto, el hombre que se ubica del lado derecho saca un arma, corta cartucho y le apunta al conductor advirtiéndole que no haga nada. En ese momento, comienzan a someterlo entre él y la mujer que lo acompaña, quien está sentada del lado izquierdo, mientras el conductor suplica desesperadamente por su vida pidiendo que no le hagan daño.

Cuando la mujer le grita que se quede quieto, ambos lo amenazan de forma violenta y comienzan a esculcarlo; incluso le piden que se pase al asiento del copiloto, pero que antes se baje, mientras el chofer se encuentra al borde del llanto. «Amigo, por favor, es todo lo que tengo», exclama la víctima. Mientras la mujer le tapa la boca con la mano y le ordena que se calle, el taxista comienza a llorar ante la situación e intenta, en un último esfuerzo, hacer entrar en razón a los criminales asegurándoles que les entregará todas sus pertenencias.

El taxista vuelve a insistir, pero el asaltante se harta y le grita que se mueva rápido al asiento del copiloto. El ladrón toma el lugar del conductor y, aunque intentan calmarlo diciendo que no le pasará nada, el chofer no logra controlar sus nervios, por lo que los delincuentes comienzan a amedrentarlo físicamente y a golpearlo.

Ante la agresión, el chofer amenaza con chocar el vehículo, lo que desata un enfrentamiento que obliga a los criminales a bajarse de la unidad. Ahí finaliza la grabación y, hasta el momento, los delincuentes no han sido aprehendidos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO