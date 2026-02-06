VIDEO: Trabajador muere electrocutado intentando ajustar un ventilador

Este impactante episodio ocurrió en una sala de espera de un aeropuerto en Yemen

ADÉN, YEMEN.- En redes sociales se hizo viral un video en el que se muestra el momento exacto en el que un trabajador muere electrocutado en una sala de un aeropuerto tras intentar redireccionar un ventilador, por lo que, como era de esperarse, este fatal accidente laboral originó todo tipo de comentarios entre los usuarios de plataformas digitales.

Para empezar a abordar el tema es importante aclara que, aunque este caso se hizo viral en plataformas digitales recientemente, este lamentable episodio ocurrió en julio de 2019 dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Adén, en Yemen y fue gracias a las cámaras de seguridad de dicho inmueble que se pudo saber con exactitud cómo es que se originó el fatal accidente.

La poderosa descarga eléctrica acabó con la vida del trabajador aeroportuario. Foto: X: Argenpoirot

Así fue el momento exacto en el que un trabajador murió electrocutado ante decenas de personas

En la grabación que circula en redes sociales se puede apreciar que, un trabajador del Aeropuerto Internacional de Adén pretendía redireccionar un ventilador con el objetivo de refrescar a los pasajeros que estaban por hacer su check-in, sin embargo, en cuanto tocó el ventilador recibió una poderosa descarga eléctrica que hizo que su cuerpo comenzara a retorcerse mientras su cuerpo se recargaba de uno de las estaciones de servicio.

Cabe mencionar que, uno de los aspectos que más llamó la atención del referido video es que mientras el hombre recibía la poderosa descarga, otro de los empleados del referido aeropuerto observó lo sucedido con indiferencia y tras recoger sus cosas se alejó del lugar tranquilamente, lo cual, ha originado todo tipo de opiniones entre los internautas.

Un empleado que se percató de lo sucedido optó por alejarse de la zona sin ayudar a su compañero. Foto: X: Argenpoirot

Tras percatarse de lo sucedido, otro empleado del aeropuerto se acercó hasta donde estaba su compañero y se encargó de liberarlo y en cuanto esto ocurrió se produjeron chispas y el cuerpo del trabajador cayó fulminado sobre el suelo, lo cual, dejó atónitos a decenas de pasajeros que presenciaron la impactante escena.

En su momento, la administración del Aeropuerto Internacional de Adén emitió un comunicado en el que se informó que el trabajador que perdió la vida en estos hechos se identificada como Lotfi Ibrahim Al Shamakh y señalaron que se iniciaría una investigación interna y en colaboración con las autoridades correspondientes de Yemen para determinar cómo es que se originó este fatal accidente que provocó el fallecimiento de un trabajador, sin embargo, se desconoce cuál fue el desenlace de dichas diligencias.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO