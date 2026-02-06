VIDEO: Último deseo de Perla fue que le llevarán flores al estilo ‘El Patrón’ a su funeral

Frente a su ataúd leyeron una hermosa carta que le dedicó su familia

MÉXICO.- Sin duda alguna el recibir flores siempre es algo muy especial, pero no todas las ocasiones están llenas de felicidad, otras expresan el gran dolor de perder a alguien, tal y como ocurrió recientemente en el funeral de una joven que murió en Nayarit quien tuvo como último deseo recibir un ramo al estilo de “El Patrón”.

El video del momento exacto de la entrega en un funeral de un hermoso ramo de flores al mero estilo de “El Patrón” se ha viralizado en redes sociales, pues no solo entregaron el regalo sino que dedicaron unas preciadas palabras que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Le llevan sus últimas flores hasta su féretro

Como lo mencionamos anteriormente, fue a través de las redes sociales del joven conocido como “El Güero Cuevas” quien es originario de Nayarit y que se dedica a la venta y entrega especial de flores que se compartió el video de una de sus ventas más preciadas, pero también más difícil de este 2026.

Y es que, de acuerdo con lo que se lee en su perfil de redes sociales, “El Güero Cuevas” entregó por segunda ocasión a Perla Anahí un ramo de flores y lo hizo al mero estilo de Flores el Patrón, solo que esta última vez fue de manera diferente pues lo hizo durante su funeral.

“Te amo mi princesa, siempre estarás en mi corazón de parte de tu papá, siempre vamos a estar juntos, tus hermanos te aman, con amor toda tu familia”, le dijo “El Güero Cuevas” a Perla ante su ataúd

Luego de esto el joven encargado de entregar las flores siguió con su show y comenzó a bailar de manera peculiar frente al féretro de la mujer que en vida gozaba de recibir flores con él.

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse este video no solo se ha viralizado, pues también ha provocado reacciones en quienes lo han visto, pues mientras que algunos aseguran que fue un gran detalle ya “El Güero Cuevas” pudo ayudar a cumplir la última voluntad de Perla, otros más aseguran que se trató de una falta de respeto.

Cabe señalar que “El Güero Cuevas” compartió en sus redes sociales además de el video el cual tuvo autorización de su familia para que fuera público, también una foto del momento en el que se reunió con Perla en su último adiós, ahí el joven dedicó un especial mensaje.

“Creo que es de las primeras veces si no la única vez que me despido de una entrega sin una sonrisa se lo difícil que es despedirse de alguien que dejó una huella profunda en el corazón. Es un proceso de transformar la presencia física en un tesoro de recuerdos. mis más sentido pésame para la familia de la señorita perla anahí, que en vida logré sacarle una sonrisa con mi show y alegre su corazón gracias por haber sido para ti una de las mejores fuentes para hacerte llegar un detalle de las personas que más amabas dios te tenga en su santa gloria.”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO