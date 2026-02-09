Albañil sufre descarga eléctrica y fallece; otro es llevado al hospital

Socorristas de Cruz Roja base Tampico se encargaron de trasladar al segundo alarife a un hospital.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un albañil falleció electrocutado cuando se encontraba laborando en la azotea de una casa, junto con otro trabajador que también resultó afectado por la descarga eléctrica.

El trágico hecho ocurrió la mañana del lunes, en una vivienda de la calle Río Bravo de la colonia Colinas de San Gerardo en Tampico.

Los albañiles trabajaban en la azotea de la casa sin imaginar lo que sucedería momentos después.

Recibieron la fuerte descarga eléctrica al tocar cableado de alta tensión.

Uno de ellos perdió la vida casi de manera instantánea mientras que el otro trabajador terminó en el piso sufriendo graves quemaduras.

Al lugar arribaron técnicos en urgencias médicas de Cruz Roja para trasladarlo a un hospital.

También llegaron elementos de la Guardia Estatal para tomar conocimiento del trabajador fallecido.

Personal de la Policía Investigadora y de servicios periciales acudieron para dar fe del cadáver y ordenar el traslado del mismo a la morgue local.