Alertan por clínicas estéticas clandestinas en casas

El sector de las mujeres jóvenes representa el grupo con mayor vulnerabilidad frente a estas prácticas sin certificación médica.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) mantiene una alerta ante el posible funcionamiento de clínicas estéticas clandestinas en la región.

El coordinador regional de la Delegación 12, José Daniel Martínez Cano, detalló que existen reportes ciudadanos sobre la aplicación de procedimientos de belleza en viviendas particulares sin los permisos correspondientes.

Aunque la autoridad sanitaria todavía no detecta establecimientos apócrifos de manera oficial, los testimonios señalan a domicilios en algunas colonias como sitios de riesgo.

José Daniel Martínez Cano precisó que la aplicación de sustancias como bótox ocurre en espacios que carecen de las condiciones de higiene y seguridad necesarias para la medicina estética.

La falta de denuncias formales ante la dependencia impide el inicio de procesos de inspección y sanción contra estos sitios irregulares.

El coordinador de la Coepris en Altamira, González y Aldama hizo un llamado a la población a reportar cualquier consultorio sospechoso, ya que el uso de productos de procedencia dudosa pone en peligro la integridad de los pacientes.

Daniel Martínez Cano, advirtió que estos tratamientos pueden derivar en infecciones graves o daños físicos permanentes e irreversibles.

La Coepris recomienda verificar que el personal cuente con las acreditaciones vigentes antes de someterse a cualquier cambio estético.

Reiteró que solo las clínicas certificadas garantizan la salud pública y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.