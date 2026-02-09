Altamira reporta rezago de 200 millones de pesos en impuesto predial

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El rezago en el pago del impuesto predial en Altamira supera los 200 millones de pesos, con una mayor incidencia de morosidad en los fraccionamientos.

El tesorero municipal de Altamira, Regino Vázquez Vega, informó que zonas como Miramar y Laguna de la Puerta presentan el atraso más significativo en este rubro.

De las 116 mil claves catastrales registradas en el municipio, solo el 45 por ciento de los usuarios cumplen con sus obligaciones fiscales.

“En cuanto a porcentaje de contribuyentes andamos abajo, lo deseable es que tuviéramos el 70 por ciento de contribuyentes cumplidos», señaló Regino Vázquez Vega.

A pesar del déficit acumulado, la recaudación durante el primer mes del año mostró cifras favorables para la administración local.