Destituyen a Gudiño de la CONAGUA; queda Jaime Felipe Cano como interino

Fuentes extraoficiales confirmaron que Gudiño Zárate dejó la dirección desde el pasado 1 de febrero

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó un relevo en la Dirección del Organismo de Cuenca Golfo Norte, tras la destitución de Jaime Gudiño Zárate, quien habría sido separado del cargo por presuntas irregularidades en su administración, de acuerdo con información obtenida por Expreso.

Fuentes extraoficiales confirmaron que Gudiño Zárate dejó la dirección desde el pasado 1 de febrero, aunque hasta el momento la dependencia federal no ha emitido un posicionamiento público para detallar las causas formales de su salida.

En tanto se define al nuevo titular, Jaime Felipe Cano fue designado como director interino del Organismo de Cuenca Golfo Norte, instancia responsable de la administración y operación de los recursos hídricos en la región noreste del país, incluida Tamaulipas.

La salida de Gudiño Zárate ocurre en un contexto de tensión y cuestionamientos hacia la Conagua, particularmente por la gestión del agua y las decisiones administrativas que han impactado a usuarios agrícolas e industriales en el estado.

Cabe recordar que en noviembre pasado Expreso publicó un trabajo periodístico en el que se documentaron acusaciones de Usuarios de Aguas Nacionales en Tamaulipas contra Jaime Gudiño Zárate, relacionadas con presuntas irregularidades en su desempeño al frente del Organismo de Cuenca Golfo Norte.