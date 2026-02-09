Detectan otro cocodrilo en. el río Pánuco

La presencia del animal fue grabada en video por quienes iban a bordo de la embarcación

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La presencia de otro cocodrilo en aguas del río Pánuco, fue detectada recientemente por pasajeros de una lancha.

El saurio fue visto cerca del paso de lanchas de los Cocos, en el lado veracruzano.

La presencia del animal fue grabada en video por quienes iban a bordo de la embarcación.

A simple vista, el cocodrilo mide aproximadamente dos metros.

Ya son varios los avistamientos en el Pánuco.

En fechas recientes, otro saurio fue visto en el paso Casablanca, situado en ese mismo municipio.

Estaba ubicado en la orilla del caudaloso.