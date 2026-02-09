Esperan repunte arriba del 50% en ventas en mercado por el 14 de febrero

A unos días de la celebración del día del amor y la amistad, los negocios ya están listos para atender a residentes de la zona y visitantes de la huasteca.



10:25 am

Por. Benigno Solís/La Razón TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un repunte en ventas superior al 50 por ciento, esperan obtener comerciantes del área gastronómica del mercado municipal, el próximo 14 de febrero. A unos días de la celebración del día del amor y la amistad, los negocios ya están listos para atender a residentes de la zona y visitantes de la huasteca. Abel López Pacheco, comerciante del giro gastronómico, comentó que en los últimos años acuden ese día al mercado principalmente familias y parejas a celebrar esa fecha. «Esperamos que este 14 de febrero haya un repunte considerable en ventas y a menos días de llegar a esa fecha esperamos que la gente que nos visita de la zona y de la huasteca venga y disfruten los platillos que aquí tenemos», explicó. Dejó en claro que los precios de los platillos que se elaboran en los diferentes locales son económicos. «Tenemos previsto que sea arriba del 50 por ciento el repunte en ventas, tenemos mucha confianza en que así será y que sepan que los precios son económicos, hay comidas desde 50 pesos en adelante, comida fresca, del día y no hemos aumentado los precios algunos de los compañeros», mencionó.