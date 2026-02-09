Estas son las personas que deben renovar su e.firma del SAT este 2026

La actualización de la e.firma es importante porque, al vencer su vigencia, deja de funcionar para trámites fiscales, lo que puede impedir presentar declaraciones

En México, mantener los datos fiscales actualizados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una de las principales preocupaciones para contribuyentes que realizan trámites oficiales o cumplen con obligaciones fiscales.

Entre estos requisitos se encuentra la e.firma, una herramienta digital indispensable para validar operaciones electrónicas y firmar documentos con validez legal. Sin embargo, no todas las personas saben cuándo deben actualizarla ni quiénes están obligados a hacerlo.

La actualización de la e.firma es importante porque, al vencer su vigencia, deja de funcionar para trámites fiscales, lo que puede impedir presentar declaraciones, emitir facturas o realizar gestiones ante autoridades y algunas instituciones financieras. Por ello, el SAT recomienda revisar periódicamente su estatus y renovarla antes de que expire.

La e.firma está dirigida principalmente a personas físicas y morales que realizan actividades económicas o que deben cumplir con obligaciones fiscales ante el SAT. Entre quienes deben verificar su vigencia se encuentran trabajadores independientes, personas que emiten facturas, contribuyentes que presentan declaración anual, así como empresas y representantes legales que realizan trámites electrónicos.

¿Quiénes deben actualizar su e.firma?

También deben mantenerla actualizada quienes realizan devoluciones de impuestos, cambios de régimen fiscal o trámites que requieren autenticación digital. En muchos casos, la e.firma funciona como un mecanismo de identificación oficial en línea, por lo que su vencimiento puede limitar el acceso a servicios digitales del SAT.

Este archivo digital sustituye la firma autógrafa en procedimientos electrónicos y está compuesto por archivos cifrados únicos que permiten confirmar la identidad del contribuyente. Debido a su nivel de seguridad, tiene una vigencia determinada y debe renovarse periódicamente para conservar su validez.

La e.firma tiene una duración de cuatro años a partir de su emisión. Una vez transcurrido ese periodo, el certificado pierde vigencia y ya no puede utilizarse para trámites fiscales. Por esta razón, el SAT recomienda iniciar el proceso de renovación antes de que expire, con el fin de evitar contratiempos.

¿Cada cuánto tiempo debe renovarse?

Cuando la e.firma sigue vigente o tiene menos de un año de haber vencido, la renovación puede realizarse en línea mediante las plataformas digitales del SAT. El procedimiento consiste en generar un archivo de solicitud desde el programa correspondiente, ingresar al portal oficial y descargar el nuevo certificado actualizado.

En caso de que el certificado tenga más tiempo vencido o el sistema no permita la renovación digital, el contribuyente deberá acudir a una oficina del SAT mediante cita previa. Para ello se solicita identificación oficial vigente, una memoria USB y un correo electrónico activo, ya que durante el proceso se realiza una validación de identidad. Otra alternativa disponible para personas físicas es el uso de herramientas digitales del SAT que permiten completar el trámite a distancia, siempre que se cumplan los requisitos de verificación solicitados por la autoridad fiscal.

Aunque no existe una multa directa por no renovar la e.firma cuando vence, mantenerla sin actualizar puede impedir realizar trámites fiscales obligatorios, como la presentación de declaraciones, la emisión de facturas o la atención de requerimientos del SAT. Esta situación puede derivar en retrasos o incumplimientos que, posteriormente, sí podrían generar recargos, sanciones o multas por no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO