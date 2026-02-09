IMÁGENES FUERTES: Toro escapa de su corral y embiste a una niña y a su madre en Querétaro

Además otras cinco personas resultaron lesionadas luego de que el animal escapó de un domicilio particular

Un trágico accidente ocurrió en Querétaro el fin de semana, cuando una madre y su hija fueron embestidas por un toro que escapó de un corral. La niña de cinco años de edad resultó con varias heridas causadas por el mamífero que se lanzó contra todas las personas que encontró a su paso.

El hecho ocurrió en el municipio de Pedro Escobedo, en Querétaro y las imágenes de momento exacto se han compartido en redes sociales, ahí se ve que por el golpe del pesado animal la niña se impacta brutalmente contra la pared. Su madre intentó protegerla tras el fuerte golpe, pero el toro la embiste en más de una ocasión con la niña entre sus brazos, empujándola finalmente contra una carretilla.

Madre e hija quedan tendidas en la banqueta mientras que personas salen para brindarles ayuda pero el toro también los ataca y después escapa para seguir corriendo sobre la calle. De acuerdo con la información brindada por el municipio de Pedro Escobedo, el ataque del toro ocurrió el pasado sábado 7 de febrero de 2026.

Toro ataca a siete personas en Querétaro

En total fueron siete personas quienes resultaron lesionadas por el toro, una de ellas con lesiones de consideración. Y también provocó daños materiales a dos patrullas de Seguridad Pública Municipal y a un vehículo particular.

#EnQuerétaro Un toro se escapó del corral y corrió por las principales calles de la cabecera municipal de Pedro Escobedo, la bestia atacó a 6 personas, entre estas una madre y su hija de 5 años, así como un adulto mayor, este último fue trasladado al hospital; además de causar… pic.twitter.com/MhXPN5hORn — Waldo Maya (@waldomaya) February 8, 2026

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR