Pemex aplicará programa de limpieza por derrames de crudo en Altamira

La estrategia contempla la intervención de especialistas para evitar nuevas fugas en la infraestructura petrolera de la zona.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.-Petróleos Mexicanos (Pemex) ejecutará un programa de limpieza y remediación en los sitios afectados por derrames de hidrocarburo en el municipio de Altamira.

La directora de Ecología y Medio Ambiente, María Luisa Cuevas Rivera, confirmó la existencia de acuerdos directos entre el alcalde Armando Martínez Manríquez y la empresa para atender los pasivos ambientales.

La estrategia contempla la intervención de especialistas para evitar nuevas fugas en la infraestructura petrolera de la zona.

“El Presidente Armando Martínez Manríquez está tocando estos temas de manera directa y están haciendo unos acuerdos con Pemex y harán un programa de atención sobre todo de limpieza de lo que ya está afectado y por medio de un equipo técnico para eliminar esos puntos donde manera frecuente se pueden presentar derrames”, informó Cuevas Rivera.

La autoridad municipal busca dar solución a los incidentes que se han registrado en reiteradas ocasiones en diversas colonias y ejidos de la localidad.

“El año pasado se presentaron diversas situaciones y lo bueno que ya se está tocando el tema para remediar”, manifestó la funcionaria.

Dentro de los puntos críticos que recibirá atención prioritaria destaca el sector Maclovio Herrera, sitio donde un derrame de crudo provocó afectaciones severas en el suelo y cuerpos de agua cercanos.

Las labores de saneamiento en esta comunidad forman parte del plan de rescate ambiental para eliminar los riesgos a la salud de los residentes.