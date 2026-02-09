Piden que trato hídrico con EEUU incluya compensación al campo

El legislador reconoció que el norte de Tamaulipas atraviesa una crisis severa por la falta de agua

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Los compromisos internacionales en materia hídrica no pueden cumplirse a costa del campo mexicano, así lo indicó el coordinador de las y los diputados federales de Morena por Tamaulipas, Carlos Canturosas Villarreal, quien sostuvo que los acuerdos de agua entre México y Estados Unidos también deben responder de manera benéfica a los productores agrícolas, mismos que hoy enfrentan las mayores consecuencias del trato hídrico reciente.

El legislador reconoció que el norte de Tamaulipas atraviesa una crisis severa por la falta de agua, situación que ha provocado que más de 100 mil hectáreas quedarán fuera del ciclo agrícola, una afectación directa para el sector productivo que no puede asumirse como un daño colateral inevitable.

“Los compromisos internacionales se tienen que cumplir, pero no pueden dejar desprotegidos a los productores».

«Si hay acuerdos, también debe haber mecanismos que compensen y respalden al campo, porque son ellos quienes están pagando el costo más alto”, expresó el diputado federal.

Así también, Canturosas Villarreal afirmó que, ante este escenario, la Federación está obligada a retribuir las pérdidas ocasionadas por la insuficiencia del recurso hídrico, ya sea mediante apoyos económicos, esquemas extraordinarios o soluciones que garanticen el abasto suficiente para la producción agrícola.

Subrayó que el impacto de las decisiones hídricas ya es tangible en la región norte del estado, donde la falta de agua no solo afecta las cosechas, sino que compromete la estabilidad económica de comunidades enteras vinculadas al sector agrícola.

Cuestionado sobre su papel como diputado federal en este tema,expuso que aunque no forma parte de las comisiones especializadas, mantiene apertura para acompañar gestiones y elevar la voz de los productores ante las instancias correspondientes, con el objetivo de que los acuerdos internacionales se reflejen en beneficios reales para el campo.