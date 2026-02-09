Repartidor resulta lesionado tras fuerte choque provocado por un tráiler

El percance ocurrió poco después de las 11:00 de la mañana e involucró a un repartidor de la empresa Rolcar, un tráiler y un vehículo de transporte público.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un choque entre tres unidades dejó como saldo a un motociclista lesionado y daños materiales de consideración en el municipio de Altamira.

El incidente tuvo su origen cuando un tráiler de la empresa FLETGA Fletes Garza, con procedencia de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, invadió el sentido contrario de la vialidad. Esta maniobra provocó el impacto del motociclista contra el neumático trasero de la cabina de la pesada unidad.

Tras el choque, el joven repartidor cayó al pavimento mientras su motocicleta golpeó a un taxi Aveo azul de la base Independencia que circulaba por la zona.

El conductor de la moto presentó diversos golpes y laceraciones en el cuerpo como consecuencia del proyectil.

Al sitio del siniestro arribaron elementos de Bomberos Voluntarios Zona Sur y Rescates Voluntarios de Altamira para brindar auxilio al herido.

Peritos de la Dirección de Tránsito local, bajo el mando de Pablo Fernández, tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades legales.