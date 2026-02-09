VIDEO: Avioneta aterriza de emergencia en plena avenida de Georgia

Una pequeña avioneta realizó un espectacular aterrizaje de emergencia en una transitada vía de Gainesville, Georgia

Momentos de tensión fueron los que vivieron los habitantes de Gainesville, Georgia, en Estados Unidos, cuando una pequeña aeronave realizó un aterrizaje de emergencia en plena calle.

Los hechos ocurrieron durante el mediodía de este 9 de febrero, cuando la aeronave, donde viajaban dos personas, un aprendiz y un piloto, quienes despegaron de un aeródromo cercano.

Solo cinco minutos después de estar en el aire, el piloto notó fallas importantes en el motor, por lo que intentó volver al aeropuerto. Al no poder hacerlo, decidió aterrizar en una avenida cercana.

“Perdimos fuerza en el motor mientras salíamos de Gainesville e intentamos volver, hicimos todo lo que se nos instruye, pero nos dimos cuenta que no íbamos a lograrlo, debido a que ya estábamos lejos del aeropuerto, así que bajamos en la avenida”, señaló a medios locales de información Thomas Rogers, piloto de la aeronave.

Durante la espectacular maniobra, un camión con revolvedora de cemento y una camioneta fueron impactados, aunque ninguno de los ocupantes sufrió lesiones de gravedad.

El piloto y su estudiante fueron retenidos por las autoridades locales para determinar si existe alguna responsabilidad penal en este espectacular incidente de tránsito.

🇺🇸 | Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas leves después de que una avioneta se estrellara contra automóviles mientras realizaba un aterrizaje de emergencia en una carretera en Gainesville, Georgia, dijo la policía. pic.twitter.com/86tQn6mGcz — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 9, 2026

WATCH: Plane SLAMS into multiple vehicles during emergency road landing in Gainesville, Georgia pic.twitter.com/vs8gg54o4Y — Rapid Report (@RapidReport2025) February 9, 2026

