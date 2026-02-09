VIDEO: Conductor atropella a sujetos que lo habían emboscado; uno salió volando

Los dos sujetos iban a bordo de una camioneta que usaron para emboscar a la víctima sin sospechar que no lograrían su cometido

Las cámaras de seguridad de un auto captaron el momento exacto en el que un par de sujetos intentaron despojar a un conductor de su auto; sin embargo, los hechos únicamente se quedaron en un intento, luego de que la víctima tomó una decisión inesperada y pisó el acelerador directo y en contra de los malhechores.

Reportes locales indican que el intento de asalto ocurrió la tarde del pasado sábado 6 de febrero en Quilicura, Chile. Las brutales imágenes muestran cómo en una curva, justo antes de subir a un puente elevado, un vehículo negro se le frena a la víctima y rápidamete se bajan de la unidad dos sujetos vestidos de negro y con el rostro cubierto.

En una maniobra improvisada, el conductor continúa su marcha mientras los sujetos caminan lentamente hacia la unidad; sin embargo, esta nunca frena y termina arrollando al que iba de copiloto, cuyo cuerpo salió volando hacia el vacío de los inicios del bajo puente.

Mientras que el segundo agresor, quien iba sentado en la parte de atrás del vehículo habría alcanzado a salvarse, pero el video tomado por las cámaras de seguridad no permite ver si se quedó a nada de ser atropellado o si sufrió algún golpe. Mientras tanto, en el auto de la víctima se escuchan los gritos y lamentos de una mujer tras haber logrado su cometido. Luego de unos cuantos metros de continuar en marcha se escucha a alguien decir: “Tenías razón”, seguido de una respiración cortada.

“Reaccionaste bien, weon”, es la última frase que se alcanza a escuchar antes de que el video se corte.

De acuerdo con los reportes locales, los presuntos delincuentes iban armados y apuntaron directamente a las víctimas una vez que descendieron del auto en el que viajaban; sin embargo, se desconoce si el arma era real o ficticia, o si incluso dispararon a la unidad.

Medios locales precisaron que el incidente ocurrió en una conexión entre la Ruta 5 y Vespucio Norte, a las 15:36 horas del pasado sábado, aunque fue en las últimas horas que el video se hizo viral en redes sociales.

Cabe destacar que hasta ahora se desconoce quiénes son los presuntos delincuentes y cuál es el estado de salud del sujeto que resultó atropellado en un intento de robo frustrado por la propia víctima; sin embargo, muchos aseguran que esta zona es peligrosa por distintos incidentes que han ocurrido.

🔴#Quilicura| Conductor atropella a delincuente y frustra encerrona en sector El Trébol de la Ruta 5. El hecho ocurrió la tarde del sábado 7 de febrero. pic.twitter.com/BIhsQ8vMPL — Fernando Ulloa Galaz (@UlloaG_Fernando) February 9, 2026

Incluso en el video que se ha hecho viral se escucha a uno de los pasajeros a bordo decir: “Dicen que esta pasada es como peligrosa”, tan solo segundos antes de que un par de sujetos intentaron despojarlos de su auto.

Luego de que las imágenes se hicieron virales en redes sociales, en la sección de comentarios se leen mensajes como:

Es idea mía o el tipo alcanza a disparar?

Pobre dueño.

Lo que más me preocupa de estos es el estado de salud del auto, espero esté sin problemas ni abolladuras.

Igual la sensación con que te quedas te marca.

Para todo el que diga que atropelló al delincuente, debe sumar la cantidad de veces que han mostrado encerronas en los noticieros.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO