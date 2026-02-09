VIDEOS: Mujer es brutalmente embestida por un carro en avenida Paseo de los Leones en Monterrey

Una mujer fue atropellada en avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, luego de correr desorientada. Fue hospitalizada grave y la conductora quedó a disposición del MP.

Una mujer que estaba desorientada fue atropellada por un automóvil la mañana de este lunes en el poniente de Monterrey, Nuevo León, y fue trasladada en estado grave a un hospital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, en la colonia Cumbres, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal.

De acuerdo con la corporación, un elemento policiaco acudió al sitio tras recibir el reporte de una mujer que corría desorientada por la zona. El uniformado caminó a cierta distancia de ella y realizó señalamientos a los automovilistas para que redujeran la velocidad.

Sin embargo, la mujer se cruzó intempestivamente la avenida y fue impactada por un vehículo que circulaba por el lugar.

Difunden video de accidente

El momento del accidente quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales, en el cual se observa cuando la mujer invade el arroyo vehicular y es arrollada, saliendo proyectada varios metros.

En las grabaciones que circulan en redes sociales se observa que la mujer caminaba por el carril lateral de la avenida, mientras un oficial detrás de ella estiraba la mano para alertar a los automovilistas y pedirles que bajaran la velocidad.

Sin embargo, la mujer corre hacia la avenida, donde un auto la atropella. El impacto ocasionó que la mujer saliera volando y cayera sobre el asfalto, donde quedó tendida.

En otra grabación se observa que la mujer es golpeada fuertemente por el auto y rebota tras caer sobre el asfalto, antes de quedar tendida.

Mujer sufre trastornos mentales, dicen sus padres

Al lugar arribaron los padres de la joven, quienes señalaron a las autoridades que su hija padece trastornos de personalidad y que momentos antes había descendido del vehículo en el que viajaban, por lo que la estaban buscando.

Paramédicos trasladaron a la mujer a un hospital privado para su atención médica. En tanto, la conductora del automóvil involucrado fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal y deslindará responsabilidades.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR