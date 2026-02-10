Advierten peligros de compartir fotos de niños

Autoridades de Tamaulipas advierten sobre los peligros de compartir imágenes y datos personales de hijas e hijos en redes sociales, una práctica que puede exponerlos a delitos digitales

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una advertencia fue realizada a través de la Guardia Estatal Cibernética sobre los riesgos del “sharenting” , práctica común en familias de la zona sur de Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado explicó que el término surge de compartir y paternidad, y se refiere a publicar fotos o datos personales de hijos en redes.

De acuerdo con la corporación, antes de cumplir 13 años un menor puede acumular hasta mil 300 imágenes en internet, dejando una huella digital permanente.

Esta exposición incrementa riesgos como ciberacoso, robo de identidad o grooming, ya que nombres, escuelas, rutinas y ubicaciones pueden quedar al alcance de cualquiera.

La Guardia Estatal Cibernética pidió a madres y padres del sur de Tamaulipas reflexionar antes de publicar, reducir la exposición y proteger la privacidad de sus hijas e hijos.

También se recomendó evitar mostrar uniformes escolares, ubicaciones en tiempo real o actividades diarias, ya que estos datos facilitan la identificación de los menores.

Finalmente, se invitó a las familias a configurar adecuadamente la privacidad de sus redes sociales y compartir contenido solo con personas de confianza.

QUÉ DICEN LAS ESTADÍSTICAS

Compartir datos personales de menores en redes sociales puede derivar en delitos graves, advirtió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El organismo señaló que publicar nombres, escuelas, rutinas o ubicaciones permite que terceros descarguen o manipulen ese contenido, lo que incrementa riesgos como grooming, robo de identidad, pederastia o pornografía infantil.

En México, la exposición digital se ha vinculado con un aumento de la violencia en línea. Datos de encuestas nacionales indican que más de 3.3 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años fueron víctimas de cyberbullying durante 2023.

Especialistas recomiendan a madres y padres limitar la información que comparten sobre sus hijas e hijos y reforzar la privacidad de sus redes sociales