Atraerá FGR caso de joven desaparecido

La desaparición de Miguel Darío, cadete de la Escuela Médico Naval, podría ser atraída por la Fiscalía General de la República, mientras la familia exige avances y no descarta más movilizaciones

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El caso de la desaparición de Miguel Darío Becerra Chávez, estudiante de la Escuela Médico Naval, podría ser atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

“Estoy esperando si la carpeta de investigación la va tomar la Fiscalía de la República, aún no sé, le envié un correo a la licenciada Godoy preguntando si lo van a tomar o no lo van a tomar, estoy esperando a que lo conteste”, declaró Miguel Becerra, padre del joven.

Relató que el pasado viernes, personal de la Secretaría de Marina, la Guardia Estatal y la Fiscalía de Justicia del Estado realizaron un operativo de rastreo en el municipio de Aldama.

La localidad es el último punto que el cadete visitó, según los indicios de la investigación; sin embargo, tras la jornada de trabajo, no fue localizado.

Los registros de videovigilancia de la Central de Autobuses de Tampico muestran la última imagen del joven el 20 de octubre de 2025.

A partir del día 21 se perdió todo contacto con él y la familia sigue a la espera de recibir información sobre el uso de tarjetas bancarias, también falta que las empresas de autotransporte indiquen si el estudiante abordó otro autobús.

Sigue la advertencia sobre posibles movilizaciones a gran escala si no existen avances sustanciales en la investigación en los próximos días.

Se ha contemplado el bloqueo de los puertos más importantes en la costa del Pacífico, donde aseguran que ya cuentan con grupos de apoyo listos para ejecutar estas acciones de protesta.

Por ahora, la búsqueda se centra en el análisis de herramientas tecnológicas y en la respuesta que emita la federación ante la petición de intervención en este caso que está por cumplir cuatro meses.