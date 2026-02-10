Autobús sin pasajeros vuelca en bulevar de Tampico

La unidad no llevaba pasajeros ya que los últimos bajaron en la rotonda de perimetral y bulevar.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El exceso de velocidad y una presunta falla mecánica, provocaron que un autobús del transporte público volcara en el bulevar Adolfo López Mateos, la mañana del martes en Tampico.

Antes de volcar, se impactó contra una palmera y un poste de alumbrado público a los cuales derribó.

El aparatoso accidente ocurrió minutos antes de las 8 de la mañana, a la altura del Metro y del centro de convenciones.

Se trata de un autobús de la ruta Serapio Venegas que se desplazaba de norte a sur.

El percance movilizó a varios cuerpos de emergencia pues se pensaba que varias personas habían resultado lesionadas.

Sin embargo, al arribar al lugar se percataron que el bus no llevaba pasajeros por lo que solamente atendieron al operador que terminó con algunos golpes.