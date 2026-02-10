Choque de patrulla de tránsito Altamira dejó dos oficiales lesionados

Esta acción provocó que una camioneta Chevrolet Silverado color blanca, que circulaba con preferencia, impactara de forma lateral a la unidad de seguridad vial.

Por. Oscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Dos elementos de la Dirección de Tránsito de Altamira sufrieron lesiones tras un fuerte choque ocurrido la mañana de este martes. El accidente vial tuvo lugar a las 9:40 horas en la intersección de la calle Demetrio Briones, entre Río Blanco y Golfo de México, de la colonia Lomas de Altamira, del sector Monte Alto.

De acuerdo con los reportes preliminares, el conductor de la patrulla oficial omitió el señalamiento de alto al llegar al cruce mencionado.

Esta acción provocó que una camioneta Chevrolet Silverado color blanca, que circulaba con preferencia, impactara de forma lateral a la unidad de seguridad vial.

Ante el reporte del percance, una ambulancia de la clínica del DIF Altamira acudió al sitio.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios a los dos oficiales y realizaron su traslado a un hospital para una revisión médica.

Los primeros diagnósticos indicaron que los servidores públicos no presentaban heridas que pudieran en riesgo su vida.

La zona del impacto permaneció bajo resguardo y el paso vehicular se mantuvo cerrado por un lapso superior a las tres horas.

Durante este tiempo, personal de la Fiscalía General de Justicia de Altamira realizó las diligencias correspondientes y tomó conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades legales

La Dirección de Tránsito ha detallado que el no respetar el señalamiento de alto constituye el principal factor de accidentes en el interior de los sectores.

Las autoridades exhortan a todos los conductores, incluidos los operadores de unidades oficiales, a extremar precauciones para evitar siniestros que pongan en peligro la integridad de la ciudadanía.