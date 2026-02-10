Confirman primer fallecimiento por sarampión

Autoridades federales reportan la primera muerte por sarampión en Ciudad de México. A nivel nacional se acumulan 28 defunciones y casi 9 mil contagios

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud federal confirmó el primer deceso por sarampión registrado en Ciudad de México, dentro de un contexto de repunte de contagios en distintas entidades del país. Con este caso, la cifra nacional de fallecimientos relacionados con esta enfermedad viral asciende a 28.

De acuerdo con el reporte más reciente, en México se han detectado 8 mil 899 casos, de los cuales 234 corresponden a la capital. Tan solo en las últimas 72 horas se notificaron 68 nuevos contagios, lo que mantiene activa la alerta sanitaria y las acciones de contención.

El sarampión es un virus de rápida propagación que se transmite por el aire mediante gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar. Las autoridades capitalinas subrayan que, aunque es altamente contagioso, su prevención es efectiva mediante la vacunación oportuna.

Entre las alcaldías con mayor número de reportes se encuentran Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, donde brigadas de salud han intensificado las jornadas de inmunización, sobre todo en población infantil y grupos vulnerables.

Los signos de alerta incluyen fiebre elevada, erupciones rojizas que inician en el rostro y se extienden al cuerpo, congestión nasal, tos persistente, enrojecimiento ocular y la aparición de pequeños puntos blancos en la parte interna de las mejillas.

El sector salud recuerda que la vacuna triple viral protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, y forma parte del esquema básico infantil. Personas adultas sin antecedente de vacuna o de haber padecido la enfermedad pueden acceder a la dosis doble viral en centros de salud. Medidas como ventilación de espacios y lavado frecuente de manos ayudan a reducir riesgos durante brotes activos.

Con información de Excélsior