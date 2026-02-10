DIF Altamira fortalece la inclusión y el bienestar social

ALTAMIRA, TAM.- Con acciones que transforman vidas y reafirman su compromiso social, el Sistema DIF Altamira continúa trabajando para mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del municipio.

La presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó la entrega de lentes de contacto a Juana Guadalupe Díaz Martínez, alumna de la escuela para invidentes Camino de Luz, perteneciente al DIF Municipal, fortaleciendo así su autonomía y bienestar visual.

Durante la visita, la presidenta del voluntariado convivió con alumnas y alumnos del plantel, escuchó de primera mano sus inquietudes y conoció su experiencia con la nueva unidad de transporte gratuito especial, la cual ha significado un importante apoyo para su movilidad y traslado seguro.

Asimismo, se recibió la solicitud de un bastón para el pequeño Eliam, apoyo que será entregado en breve como parte del seguimiento puntual a las necesidades de la comunidad.

“Con estas acciones promovemos una mejor visión, mayor autonomía y una mejor calidad de vida. Seguimos trabajando con el corazón, llegando hasta quienes más lo necesitan”, expresó Rossy Luque de Martínez.

El DIF Altamira refrenda así su vocación humanista, impulsando programas y apoyos que generan inclusión, esperanza y bienestar para las familias altamirenses.