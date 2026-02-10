Durante las noche- madrugada de los días del Carnaval en Ciudad Madero se contara con transporte público

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Héctor Marín Rodríguez, secretario del Ayuntamiento informó que se busca facilitar el regreso de los asistentes tras la conclusión de los eventos nocturnos.

El acuerdo, dijo se alcanzó tras una reunión sostenida con autoridades estatales de transporte.

Los horarios especiales se definieron considerando que el recorrido del Carnaval concluirá alrededor de las 10:30 de la noche y el espectáculo musical finalizará entre las 12:30 y 1:00 de la madrugada.

“Se hizo la solicitud directa a los concesionarios para que mantengan unidades activas hasta que termine completamente la jornada del Carnaval”, explicó el funcionario municipal.

Las rutas previstas cubrirán la zona norte de la ciudad por la avenida Tamaulipas, alcanzando sectores como Las Flores, La Heriberto Kehoe, Palafox, Emiliano Zapata y Revolución Verde.

Además, explicó, otra ruta dará servicio hacia la zona centro por la avenida Álvaro Obregón, además de que se analiza la viabilidad de habilitar una tercera alternativa nocturna.

El municipio, dijo , apoyará a los transportistas con diésel para evitar incrementos en la tarifa, manteniendo el costo habitual del pasaje durante la madrugada.

“No habrá aumento en el cobro, la intención es que la gente tenga transporte seguro sin afectar su economía”, afirmó Marín Rodríguez.

Entre 12 y 18 unidades prestarán el servicio nocturno, distribuidas entre la zona norte y sur, quedando el compromiso de garantizar transporte público hasta la madrugada.