Estos son los síntomas y tipos de tuberculosis

Aunque es potencialmente letal, la detección temprana de síntomas como tos mayor a 21 días y pérdida de peso permite encontrar una cura

La tuberculosis se mantiene como una de las infecciones más letales. Algunas variantes de la enfermedad atacan distintos órganos del cuerpo, además de los pulmones. Por ello, es necesario acudir con un experto en salud para obtener un diagnóstico oportuno.

Reconocer las señales y los tipos de tuberculosis permite actuar antes de que la bacteria cause daños irreversibles. El tratamiento temprano sigue siendo la herramienta definitiva para frenar el avance de las formas más graves.

¿Qué es la tuberculosis y qué la provoca?

Esta infección bacteriana seria es provocada por el Mycobacterium tuberculosis. Se trata de un microbio tenaz que destruye el tejido y suele alojarse principalmente en los pulmones de las personas.

La transmisión ocurre exclusivamente por el aire cuando una persona con la enfermedad tose o habla. Lanza gotitas microscópicas que quedan suspendidas por horas, esperando ser inhaladas por alguien más cerca.

Estas son las características de la tuberculosis, según el Manual MSD:

El origen: La bacteria causante requiere oxígeno para vivir y resiste muchos desinfectantes comunes.

Contagio aéreo: La inhalación directa es la única vía; no se transmite por compartir ropa de cama.

Factor de riesgo: El contagio sucede tras pasar mucho tiempo en espacios cerrados y mal ventilados.

Sistema inmune debilitado: A menudo, se puede tener la bacteria «dormida» en el cuerpo, pero si tus defensas bajan por algunas enfermedades como el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), aprovecha para multiplicarse y causar la enfermedad activa

¿Cuáles son los síntomas de la tuberculosis?

El cuerpo emite señales de auxilio cuando la infección avanza. Al inicio los síntomas se confunden con fatiga común, por lo que resulta necesario vigilar cualquier cambio físico persistente.

Una tos molesta que dura tres semanas o más es la alerta principal de este mal. A veces se acompaña de flemas con sangre, indicando que la bacteria daña activamente el tejido del pulmón.

Así afecta la tuberculosis a la salud, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud en EU (NIH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM):

Tos persistente: Duración mayor a 21 días con presencia eventual de hemoptisis o esputo.

Fiebre y sudor: Las noches se tornan difíciles con sudores fríos que empapan la ropa de cama.

Pérdida de peso: Bajar de talla sin dieta y perder el apetito indican el alto consumo de energía.

Dolor torácico: Sentir punzadas en el pecho al respirar es señal de daño en el tejido pulmonar.

¿Cuáles son los tipos de tuberculosis?

Esta enfermedad es un camaleón clínico capaz de viajar a casi cualquier rincón de la anatomía. Puede dormir por años en estado latente o atacar de forma furiosa el sistema respiratorio.

La tuberculosis pulmonar es la más común y representa la fuente principal de transmisión comunitaria. Sin embargo, la bacteria puede viajar por la sangre hasta los huesos, riñones o el cerebro.

Tuberculosis activa: Las bacterias se multiplican rápido, presentan síntomas y existe contagio.

Tuberculosis latente: El germen está inactivo y controlado; no hay síntomas ni transmisión.

Tuberculosis Pulmonar: Afecta los pulmones y genera cavidades en el tejido respiratorio.

Tuberculosis Extrapulmonar: Ocurre cuando la infección se disemina fuera de los pulmones.

Ganglionar: Afecta ganglios linfáticos causando inflamación evidente en el cuello o axilas.

Meníngea/SNC: Afecta las membranas del cerebro; es una forma grave con alta mortalidad.

Pleural: Impacta el revestimiento del pulmón, causando derrames y dificultad respiratoria.

Abdominal: Afecta órganos sólidos o intestinos por diseminación sanguínea.

Osteoarticular: Daña huesos y articulaciones, como la columna vertebral o Mal de Pott.

Renal: Afecta riñones y aparato reproductor, causando sangre en la orina.

Cutánea: Se presenta en la piel como úlceras o nódulos difíciles de sanar.

Tuberculosis Miliar: Forma grave diseminada por la sangre a múltiples órganos a la vez.

¿Cómo se diagnostica la tuberculosis?

Detectar la tuberculosis a tiempo es clave para frenar su contagio. Generalmente, el diagnóstico inicia ante la sospecha por síntomas persistentes o contacto con un enfermo, y los médicos combinan métodos para saber si la bacteria está simplemente «dormida» o si está atacando los pulmones.

Estas son las pruebas principales, según los CDC:

Prueba cutánea (PPD): Te inyectan una pequeña cantidad de líquido en el brazo; si la piel se inflama a los pocos días, indica que la bacteria está en tu sistema.

Análisis de sangre: Una muestra simple que busca si las defensas han reaccionado contra el germen, siendo más rápida que la prueba de piel.

Radiografía de tórax: Una imagen de los pulmones para detectar manchas, cavidades o daños causados por la enfermedad activa.

Análisis de flema (Baciloscopia): Se examina una flema bajo el microscopio para buscar directamente a la bacteria.

Pruebas moleculares: Tecnología avanzada que detecta el ADN del microbio en pocas horas y avisa si es resistente a los medicamentos.

¿Cuáles son los tratamientos de la tuberculosis?

La buena noticia es que la cura es posible mediante un régimen estricto de antibióticos bajo la supervisión de un profesional de la salud. El tratamiento debe cumplirse al pie de la letra para evitar recaídas y resistencias peligrosas.

La fase intensiva utiliza cuatro fármacos potentes para frenar la multiplicación bacteriana. La duración estándar es de seis a nueve meses, tiempo necesario para eliminar bacterias dormidas.

Fase intensiva: Uso inicial de isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol en conjunto.

Larga duración: Requiere constancia por meses para asegurar la erradicación total.

Saltarse dosis genera resistencia, lo que complica la curación.

Nuevas opciones: Esquemas modernos de cuatro meses facilitan completar la terapia con éxito.

Vencer a la tuberculosis requiere transformar el conocimiento en acción médica inmediata. Acudir a revisión ante una tos persistente permite erradicar esta enfermedad y proteger la salud ante complicación.

