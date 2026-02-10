Explota conflicto laboral en el IMSS Bienestar de Xico

Trabajadores del IMSS Bienestar Xicoténcatl se declaran en labores bajo protesta y acusan abusos de autoridad, trato indigno y violaciones a sus derechos laborales; exigen la destitución de la directora.

POR. HAROLD MEADE

EXPRESO LA RAZÓN

EL MANTE, TAMAULIPAS.- Trabajadores de la clínica IMSS Bienestar Xicoténcatl se declararon en labores bajo protesta, al colocar una manta en la fachada del inmueble para exigir la destitución de la directora, la doctora Marcia Abigail Mancilla Durán, a quien señalan por presuntas violaciones a sus derechos laborales.

El movimiento cuenta con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 51, subsección 7 Mante, y se intensificó en los últimos días luego de que, aseguran, no obtuvieron respuesta a una serie de denuncias presentadas ante las instancias correspondientes.

En la lona colocada a la vista del público, el personal acusa a la directiva de abusos de autoridad, trato indigno y vulneración de los derechos laborales, por lo que solicitan la intervención inmediata de las autoridades del sistema IMSS Bienestar.

De acuerdo con los inconformes, la protesta es resultado de varios meses de conflicto interno y de la falta de atención oficial.

Señalaron que antes de recurrir a esta manifestación, enviaron diversos oficios y notificaciones formales a las autoridades competentes, en los que detallaron las presuntas irregularidades, sin obtener una respuesta favorable.

Representantes del movimiento, que solicitaron el anonimato, afirmaron que pese a haber seguido los conductos institucionales y presentado pruebas, el proceso se ha visto retrasado por trámites burocráticos, mientras —aseguran— se mantiene la protección hacia la directiva.

Asimismo, los trabajadores denunciaron “el esposo de la directora presuntamente acude a las instalaciones con la intención de intimidar al personal, ya que existiría una relación familiar con un elemento de la Policía Estatal, situación que ha derivado en actos de hostigamiento constante”.