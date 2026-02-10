Fallece menor de 8 años por sarampión en Durango

Moisés Nájera, secretario de Salud en Durango, informó que el niño con sarampión ingresó grave al Hospital Materno Infantil, donde finalmente falleció

Un menor de 8 años de edad, originario de El Mezquital, falleció por complicaciones derivadas de sarampión, en Durango.

El secretario de Salud de la entidad, Moisés Nájera Torres, informó que el niño ingresó grave al Hospital Materno Infantil, confirmándose que se trataba del virus.

Puntualizó que el menor fue trasladado a la unidad del municipio serrano y posteriormente al Materno Infantil, siendo el primer deceso por sarampión en la entidad.

El funcionario informó que la familia de la víctima es jornalera y viajó en días pasados al vecino estado de Sinaloa, donde el pequeño se infectó.

A su regreso presentó 5 días de fiebre, por lo que fue llevado en el Hospital Integral de El Mezquital, de donde fue trasladado al Materno Infantil con síntomas muy avanzados y en estado grave; tiempo después se reportó su fallecimiento.

Nájera Torres exhorto a la población a vacunarse, principalmente si son jornaleros y si van a otros municipios; recalcó que si van a viajar deben inmunizarse, ya que la vacuna es un mecanismo preventivo y protector.

CDMX también confirma muerte por sarampión

Este martes, la Secretaría de Salud informó que durante 2025 una persona murió por sarampión en la Ciudad de México, lo que representó la primera defunción por este virus en la capital del país.

Desde que se detectó el primer contagio de sarampión en febrero de 2025 a la fecha, los casos ya suman 8 mil 899.

Pero tan solo durante enero y en lo que va del mes de febrero, el crecimiento ha sido acelerado con el reporte de 2 mil 467 personas contagiadas.

En Querétaro se reportan 12 casos

Querétaro alcanzó 12 casos de sarampión en lo que va de 2026, luego de que la Secretaría de Salud del estado confirmó dos nuevos contagios en la capital.

Los afectados son una mujer de 44 años y un hombre de 32, quienes presentan evolución clínica estable y permanecen bajo seguimiento médico y epidemiológico.

Las autoridades sanitarias de Querétaro investigan el origen de ambos contagios y mantienen medidas de vigilancia para evitar la transmisión comunitaria.

Desde el primer caso registrado en México en febrero de 2025, Querétaro reforzó la detección temprana, la vacunación y los cercos epidemiológicos.

Estas acciones incluyen búsqueda activa de casos sospechosos, rastreo de contactos, revisión de cartillas de vacunación y aplicación de dosis para completar esquemas.

La Secretaría de Salud recordó que el sarampión es prevenible mediante vacunación, disponible de manera gratuita en los 198 centros de salud del estado, con especial atención en niños, jóvenes menores de 49 años, personal de salud, estudiantes y jornaleros.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR