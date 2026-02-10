Identifican a presunto organizador de cacerías humanas en Sarajevo

Un chofer de 80 años de edad que durante años presumió de organizar safaris humanos es investigado por las autoridades

Un habitante del pueblo de Pordenone, en el norte de Italia, es el primer indiciado por las autoridades italianas como presunto organizador de las cacerías humanas perpetradas en Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes.

De acuerdo con autoridades locales, el sujeto, de 80 años de edad y cuya identidad fue resguardada, presumió durante varios años haber llevado turistas a realizar cacerías humanas a la ciudad de la antigua Yugoslavia.

El indiciado, chofer de profesión, es investigado como uno de los organizadores de los viajes, por los que cobraban alrededor de 100 mil euros por día y participante en las cacerías.

En sus primeras declaraciones, el sujeto se declaró inocente de los cargos de homicidio violento por razones abyectas, señalando que viajó a Sarajevo durante los años de la guerra solo por trabajo.

Indagan sobre atroces cacerías humanas

Aunque era un secreto a voces que multimillonarios pagaban escandalosas sumas a militares para participar en las cacerías humanas, el documental Sarajevo Safari, del esloveno Miran Zupanic de 2022, revivió la polémica.

Actualmente, un proceso judicial orientado a encontrar y condenar a los organizadores y participantes de este atroz crimen contra la humanidad está realizándose en Italia, con la colaboración de autoridades de Bosnia y Herzegovina.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO