Muerte de Kurt Cobain fue un homicidio, según nuevo informe forense

Un grupo privado de forenses dio a conocer que hay muchas inconsistencias en la investigación original, por lo que su conclusión es que alguien preparó la escena

Tres décadas después de que se diera a conocer la muerte de Kurt Cobain, el caso que marcó a toda la generación grunge regresa al centro de la discusión pública. Aunque la versión oficial de 1994 dictaminó un suicidio por herida de escopeta, un nuevo análisis realizado por científicos forenses independientes desafía esos estudios y sugiere que todo se trató de un homicidio orquestado con mucho detalle.

El equipo liderado por el especialista Brian Burnett y la investigadora Michelle Wilkins presentó un informe revisado por pares que expone diez puntos críticos de evidencia. Tras analizar la autopsia original, Burnett fue tajante al asegurar que esto se trata de un homicidio.

¿Por qué consideran que asesinaron a Kurt Cobain?

El argumento principal reside en que el cuerpo de Cobain mostraba daños orgánicos, como necrosis en el cerebro y el hígado, los cuales resultan consistentes con una falta de oxígeno prolongada propia de una sobredosis, pero imposibles en una muerte instantánea por arma de fuego.

Según los investigadores, Cobain consumió diez veces la dosis letal de heroína. En este sentido, el informe sugiere que uno o más agresores lo incapacitaron con dicha sustancia antes de dispararle. «Se supone que debemos creer que tapó las agujas y ordenó su kit mientras moría», señaló Wilkins, destacando que la escena estaba demasiado limpia para un suicidio de tal magnitud.

La investigación también cuestiona la disposición de los objetos en el invernadero de la casa en Seattle. Wilkins describe la escena como una «película preparada» para forzar la conclusión del suicidio, cosas como el recibo del arma y los cartuchos estaban estratégicamente en los bolsillos del cantante, y los casquillos alineados de forma inusual.

¿Kurt Cobain escribió su nota de suicidio?

Además, el análisis físico revela que la mano izquierda de Cobain, que supuestamente sostenía el cañón, estaba completamente limpia. En un suicidio con escopeta, resulta científicamente imposible que la mano cercana a la boca no presente salpicaduras de sangre.

Otro punto de discusión dentro de los estudios es la nota de suicidio. El equipo sostiene que las líneas superiores, donde Cobain habla de dejar la banda, son auténticas, pero las últimas cuatro líneas, donde se menciona el suicidio como tal, muestran un trazo distinto, más grande y garabateado, sugiriendo una falsificación posterior.

¿Qué dijo la policía?

A pesar de los hallazgos presentados en el International Journal of Forensic Science, las autoridades se mantienen firmes con la elección que hicieron hace más de 30 años. La Oficina del Médico Forense del Condado de King y el Departamento de Policía de Seattle informaron a Daily Mail que no reabrirán el caso, pues consideran que no existen pruebas suficientes para invalidar la determinación original.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO