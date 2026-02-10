Por miedo, productores ocultan casos sanitarios en ganado: CNC

El temor a sanciones, restricciones y alarmas sanitarias está llevando a productores pecuarios de Tamaulipas a ocultar información sobre posibles casos de rabia paralítica en bovinos

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El temor a sanciones, restricciones y alarmas sanitarias está llevando a productores pecuarios de Tamaulipas a ocultar información sobre posibles casos de rabia paralítica en bovinos, una práctica que lejos de protegerlos termina agravando el riesgo sanitario y afectando directamente al propio sector, advirtió Ángel Lara Martínez, secretario de Organización de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en el estado.

El dirigente campesino explicó que, aunque oficialmente no existen registros confirmados de la enfermedad, ello no significa que el problema no exista, sino que no está siendo reportado a las autoridades correspondientes.

“Para poder emitir un comunicado se necesita información comprobada, y el comité no la tiene porque los compañeros productores decidieron no informar por la alarma que pudiera suscitarse”, señaló.

Lara Martínez reconoció que este comportamiento está influido por el ambiente de incertidumbre generado por otros problemas de sanidad animal, como el gusano barrenador, lo que ha provocado que muchos ganaderos prefieran callar antes que enfrentar posibles consecuencias, aun cuando ello compromete la salud del hato regional.

Así también, advirtió que la falta de reportes impide implementar acciones oportunas de contención y prevención, lo que incrementa el riesgo de propagación.

“Si no se dice lo que está pasando, no se puede hacer un trabajo preventivo y entonces puede haber más contaminación”, sostuvo.

En este contexto, informó que a partir de febrero el Comité de Fomento y Protección Pecuaria contará con presupuesto para iniciar la vacunación contra la rabia paralítica, aunque de manera limitada.

Y de acuerdo con el encargado de la campaña, el médico Lorenzo Rodríguez, las dosis disponibles solo alcanzarán para atender entre tres y cinco municipios, principalmente en zonas consideradas de riesgo.

El líder de la CNC subrayó que esta limitación hace aún más grave el ocultamiento de información, pues sin datos reales no se pueden priorizar las regiones que requieren atención urgente, dejando desprotegidos a productores que podrían evitar pérdidas mayores.

Por ello, hizo un llamado a los gobiernos municipales y al Estado para fortalecer la comunicación directa con los ganaderos y generar un clima de confianza.

“Hay que brindarle a la gente la seguridad de poder hablar, de reportar, para prevenir y no lamentar después”, enfatizó.

Finalmente, indicó que el arranque de la campaña de vacunación está previsto para la segunda quincena de febrero, y reiteró que romper el silencio es clave para proteger la sanidad animal y el patrimonio de los propios productores.