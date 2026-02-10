Tamaulipas forma parte de Comisiones y de la Coordinación Colegiada de la Red Nacional de Periodistas en el periodo 2026-2028

Periodistas tamaulipecas, asumieron cargos dentro de comisiones estratégicas y de la Coordinación Colegiada de la Red Nacional de Periodistas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tamaulipas se encuentra presente en la defensa nacional de la libertad de expresión, lo que quedó de manifiesto en el IX Encuentro de la Red Nacional de Periodistas, donde comunicadoras del estado se integraron formalmente a la nueva estructura nacional del organismo, asumiendo responsabilidades estratégicas para el periodo 2026–2028.

En el Encuentro en el que participaron periodistas de 26 estados del país, CIMAC informó que México se mantiene entre los países más peligrosos para ejercer el periodismo, especialmente para las mujeres, quienes enfrentan no solo violencia generalizada sino también agresiones por razón de género.

En este contexto, la articulación nacional de redes de protección y acompañamiento se ha convertido en un contrapeso necesario ante la impunidad y el silencio institucional.

Es así que Tamaulipas cuenta con representación en las siguientes comisiones:

📌Memoria histórica:

Rosa María Rodríguez Quintanilla, Coordinadora Fundadora de la Red Estatal de Mujeres Periodistas de Tamaulipas.

📌Comisión de Alertas: Martha Cázares (Nuevo Laredo) y Liliana Rivera Grimaldo (sur de Tamaulipas).

📌Enlace y articulación local: María del Carmen Muñoz (sur de Tamaulipas).

📌Capacitación: Lidia Rita Bonilla Delgado (sur de Tamaulipas).

Las participantes responden al llamado a fortalecer los mecanismos de protección, documentación de agresiones y capacitación para el ejercicio seguro del periodismo en los Estados.

Daniela Plata Flores,acudió el IX Encuentro Nacional de Periodistas en representación de la Coordinación Municipal de la Red de Mujeres Periodistas de Ciudad Victoria.

📌Durante los trabajos del IX Encuentro de la Red de Periodistas junto a María José Puente,Alfonsina Dávila, Melissa Esquivias y Guadalupe Cabañas, Cynthia Gallardo Guerrero rindió protesta como integrante de la Coordinación Colegiada Nacional para el periodo 2026–2028.

En el pronunciamiento público, la Red Nacional fue clara:

“Ejercer el periodismo en México sigue siendo una actividad de alto riesgo para las mujeres, ante un contexto de violencia, impunidad y falta de garantías para el ejercicio pleno de la libertad de expresión”

A 30 años de la Red Nacional de Periodistas, la organización señaló que:

“La organización entre periodistas es hoy una necesidad de supervivencia profesional, no un lujo ni una moda”

Finalmente, se advirtió que: “La memoria, las alertas y la capacitación son herramientas clave para proteger la vida y la voz de las mujeres periodistas en el país”.