Tamaulipas inicia el 2026 temblando

En estos primeros 40 días del 2026, las placas tectónicas de #Tamaulipas han tenido algo de actividad, de acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN), dos sismos se han presentado en el centro de la Entidad

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- En estos primeros 40 días del 2026, las placas tectónicas de Tamaulipas han tenido algo de actividad, pues de acuerdo con información oficial del Servicio Sismológico Nacional (SSN), dos sismos se han presentado en el centro de la Entidad.

De acuerdo al reporte emitido por dicho organismo, ambos fueron de baja magnitud, pero suficientes para colocar al estado dentro del monitoreo sísmico nacional en este inicio de año.

El evento más reciente ocurrió este pasado sábado 7 de febrero, a las 22:26:11 horas (tiempo del centro), con una magnitud de 3.9, localizado a 48 kilómetros al suroeste de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

El SSN reportó que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros, con coordenadas latitud 23.459° y longitud -99.513°.

Previamente, el 29 de enero de 2026, se registró un segundo sismo a las 11:55:52 horas, con una magnitud de 3.5, localizado a 35 kilómetros al oeste de San Fernando, Tamaulipas, según el mismo organismo.

El reporte del SSN indica que del 1 de enero al 9 de febrero de 2026 se han contabilizado dos sismos en Tamaulipas, considerando todas las magnitudes y profundidades, información que permanece sujeta a cambios conforme avanza el análisis de los registros sísmicos.

Aunque ninguno de los movimientos reportados ha generado daños, los datos confirman actividad sísmica moderada en distintas regiones del estado, lo que mantiene a las autoridades y especialistas atentos al comportamiento geológico en el noreste del país.

De acuerdo con los registros del SSN, durante el 2025 Tamaulipas presentó actividad sísmica más significativa en comparación con años recientes.

Y es que iniciado el año, hasta finales de octubre, se contabilizaron más de 30 movimientos telúricos en distintos municipios de la entidad, con magnitudes que se mantuvieron por debajo de los 4.0 grados en la escala de Richter.

Los meses con mayor número de eventos fueron marzo, septiembre y octubre, siendo este último el más activo con al menos ocho sismos reportados dentro del periodo observado.

En total, el SSN documentó alrededor de 31 sismos en 12 localidades de Tamaulipas, a los que se suma al menos uno más frente al litoral de Aldama, sin que ninguno haya generado daños estructurales o víctimas.