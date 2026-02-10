VIDEO: Motociclista es atropellado por su propia moto mientras hacía acrobacia

El motociclista intentó realizar acrobacias con la motocicleta, sin embargo, en un momento perdió el control y terminó en el suelo mientras el vehículo seguía avanzando

En redes sociales se viralizaron las imágenes de un motociclista que fue atropellado por su mismo vehículo mientras realizaba maniobras consideradas para expertos, todo quedó grabado gracias a la cámara de una persona que iba detrás de él para captar sus trucos.

En las imágenes se puede ver al motociclista, cuya identidad no fue revelada, esquivar vehículos a gran velocidad y cuando los rebasó a todos, comenzó a hacer un «caballito» con la moto, un truco complicado que consiste en levantar la rueda delantera de la moto para equilibrarse únicamente con la trasera.

Sin embargo, cuando intentó poner de nuevo la rueda delantera en el piso, el peso de la motocicleta le ganó y terminó siendo catapultado por el mismo vehículo, por lo que salió disparado contra el pavimento mientras la moto siguió avanzando y pasó sobre él. Medios locales difundieron que el incidente no fue fatal pero el conductor si resultó con varias heridas.

Mano o motoca acabou sendo atropelado pela própria moto que cabaço do karai kkkkk pic.twitter.com/g2E69O3B4V — Ednaldo Ferreira 🙏🇧🇷🇧🇷 (@Ednaldo40916743) February 10, 2026

Usuarios opinan sobre los hechos

Los hechos ocurrieron en Brasil el lunes 9 de febrero, y las imágenes fueron compartidas por la cuenta de @Ednaldo40916743 en X, donde rápidamente alcanzó más de 28,000 reproducciones, más de 700 reacciones y 40 comentarios hasta el momento de escribir esta nota.

“Cara, eso de ahí es mucha locura que quieras empinar moto pesada. Yo manejo moto pero no soy ningún Valentino Rossi y aunque lo fuera. No tiene ni la menor necesidad de hacer eso, viejo. Si te caes de mala manera con la columna para atrás es quedarte parapléjico por una tontería de esas. Nunca voy a entender a quien arriesga la vida haciendo eso.”, compartió @Leandro5001940

“Es hermoso ver a esos imbéciles que hacen esas payasadas en el tráfico haciéndose pedazos.”

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO