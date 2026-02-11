Actualizan tarifas del agua en Altamira

Esta actualización basa su porcentaje en la inflación y en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el INEGI determina cada año.

Oscar Figueroa

La Razón

La Comapa Altamira, aplicará un incremento del 3.69 por ciento en sus tarifas comerciales tras un acuerdo del Consejo de Administración.

Esta actualización basa su porcentaje en la inflación y en el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el INEGI determina cada año.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, aclaró que el ajuste responde a un mandato legal y no a una decisión arbitraria de elevar los costos.

Explicó que el movimiento administrativo se rige por el comportamiento anual de los precios en el país.

“Lo tenemos que hacer y no es que este consejo esté aprobando incrementos en las tarifas de agua y drenaje, para que quede claro, porque nuestra posición es: cero incremento de impuestos, cero incrementos de tarifas”, indicó Martínez Manríquez.

Subrayó que la intención principal es el apoyo a la economía familiar y la mejora en la recaudación de los servicios.

El gerente general de la Comapa Altamira, Gabriel Arcos Espinosa, presentó los detalles técnicos de esta medida durante la sesión ordinaria número 85 del organismo. En la reunión también participó el subsecretario de Operación y Fortalecimiento a Organismos Operadores, Víctor Manuel Moreno García.

Las autoridades municipales reiteraron que el diálogo y los acuerdos son la base de la presente administración.

A pesar del ajuste por ley en el sector comercial, las autoridades locales aseguraron que mantendrán una política de austeridad en el cobro de otros gravámenes y derechos ciudadanos.