Crisis obliga al remate de maquinaria y ganado

Bajos rendimientos, cosechas siniestradas y ciclos agrícolas suspendidos, colocan a productores en una situación crítica con falta de liquidez, obligándolos a malbaratar sus bienes para enfrentar deudas acumuladas de dos y hasta tres años

POR RAMIRO ORTEGA VALDEZ

EXPRESO-LA RAZÓN

CD. MANTE.- La crisis que atraviesa el campo agrícola en El Mante se ha convertido en un verdadero golpe para los productores, quienes enfrentan deudas impagables por la falta de liquidez que surge a raíz de bajos rendimientos, ciclos agrícolas suspendidos y pérdidas constantes, situación que los ha llevado a deshacerse de sus bienes para intentar salir a flote.

Productores como Pedro Jiménez Gómez confirmaron que, muchos agricultores han caído en cartera vencida, acumulando adeudos de dos y hasta tres años, resultado de cosechas desplomadas, cultivos siniestrados y una baja demanda del mercado que mantiene al sector en una situación agónica y sin margen de recuperación para muchos de ellos.

Detalló que las deudas abarcan prácticamente toda la cadena productiva, desde semillas, fertilizantes e insecticidas, hasta combustible diésel, sin dejar de lado créditos adquiridos para enfrentar emergencias, principalmente por temas de salud, que hoy se suman al pesado lastre financiero que arrastran las familias del campo.

Explicó que, en un inicio, la venta de implementos agrícolas como rastras y otros equipos menores se dio entre compañeros y amigos de la zona temporalera de El Mante, sin embargo, ante la urgencia de concretar las ventas, los productores han recurrido ahora a las redes sociales, donde publican fotografías y especificaciones de tractores y máquinas trilladoras para atraer compradores.

“No sabemos qué hacer, las tierras las hemos puesto en renta, pero nadie se anima porque están igual o peor que las finanzas de uno, hemos vendido rastras y uno que otro fierro, pero es insuficiente para salir de las deudas, y ahora quienes tenemos tractores o trilladoras las ponemos en venta con la finalidad de salir adelante, el campo ya no es el mismo de hace 20 años atrás”, expresó.

La situación del campo se ha convertido en un verdadero viacrucis para los productores, donde la crisis financiera se ha vuelto el talón de Aquiles que provoca desánimo y obliga al remate de maquinaria agrícola hasta en menos del 50 por ciento de su costo real, reflejando la desesperación de quienes hoy luchan por no perderlo todo.