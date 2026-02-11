Dan tres meses a artistas para entrar al Festival del Seno Mexicano 2026

El director general del ITCA, Héctor Romero-Lecanda, destacó que el año pasado el festival logró presencia en todo el estado y que ahora se busca consolidar una programación más sólida

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes abrió la convocatoria para integrar la programación del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano 2026, que se celebrará del 2 al 11 de octubre en los 43 municipios del estado.

La principal novedad es el calendario. A diferencia de otras ediciones, el registro comenzó desde febrero y cerrará el 30 de abril, lo que otorga un plazo de tres meses para que solistas, grupos, compañías y colectivos estructuren y presenten sus propuestas.

El director general del ITCA, Héctor Romero-Lecanda, destacó que el año pasado el festival logró presencia en todo el estado y que ahora se busca consolidar una programación más sólida, con mayor presencia del talento tamaulipeco como eje central de la fiesta cultural.

La convocatoria está dirigida a artistas originarios de Tamaulipas o con residencia comprobable mínima de tres años en la entidad. Entre los criterios de selección se evaluarán calidad artística, contenido, presupuesto, viabilidad e impacto social de cada proyecto.

También se solicita contemplar posibles presentaciones en cualquiera de los 43 municipios, en teatros, auditorios o espacios alternativos, lo que implica disposición para movilidad y adaptación técnica.

Las bases completas y el formulario de registro se encuentran disponibles en línea. Con esta apertura anticipada, el festival busca integrar una cartelera diversa y organizada con mayor planeación rumbo a octubre de 2026.