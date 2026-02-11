Difunden video del momento en que delincuentes son bal3ados por los escoltas de un empresario durante un intento de asalto en Michoacán

Los escoltas del empresario habrían logrado frustrar el intento de robo en un fraccionamiento de Uruapan

Un intento de robo de vehículo derivó en una balacera la tarde de este martes en el municipio de Uruapan, Michoacán, luego de que escoltas de un empresario repelieran la agresión de dos sujetos armados que intentaron despojarlo de su camioneta.

Los presuntos agresores resultaron heridos por arma de fuego y habrían sido trasladados a un hospital bajo resguardo.

¿Cómo ocurrió el intento de asalto en contra del empresario?

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas en el acceso a un fraccionamiento privado ubicado sobre el Viaducto a Jicalan.

En ese punto, un empresario se encontraba a bordo de una camioneta color blanco cuando fue interceptado por dos hombres que viajaban en motocicleta.

Según la información recabada, los sujetos se aproximaron al vehículo y amagaron con armas de fuego a sus ocupantes con la aparente intención de despojarlos de la unidad. Sin embargo, la reacción de los escoltas del empresario cambió el curso de los acontecimientos.

Intento de asalto en Michoacán desata balacera y queda grabado por cámaras de seguridad; escoltas de un empresario lograron frustrar el robo dejando heridos a presuntos criminales. Redes sociales pic.twitter.com/zozNsW3HZw — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) February 11, 2026

Ante la amenaza directa, los elementos de seguridad accionaron sus armas de fuego para repeler la agresión, lo que desató un intercambio de disparos en el acceso al fraccionamiento.

Como resultado del enfrentamiento, los dos presuntos delincuentes resultaron lesionados por impactos de bala. Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los heridos y posteriormente los trasladaron a un hospital de la región para su atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Una cámara de videovigilancia instalada en el fraccionamiento registró el intento de robo y el posterior enfrentamiento.

En el material, que comenzó a circular en redes sociales, se observa cómo los dos motociclistas interceptan la camioneta blanca en el acceso al conjunto habitacional.

En las imágenes se aprecia que uno de los sujetos desciende de la motocicleta y se aproxima a la ventana trasera del lado del copiloto, donde apunta con un arma de fuego hacia el interior del vehículo.

Segundos después, el vidrio estalla a causa de un disparo, lo que marca el inicio del intercambio de detonaciones. Tras los primeros disparos, los presuntos asaltantes intentan huir del lugar, abandonando la motocicleta y escapando a pie.

De inmediato, del lado del conductor y del copiloto descienden dos hombres armados, identificados como escoltas del empresario, quienes disparan en repetidas ocasiones contra los agresores y los persiguen para intentar detenerlos.

Hasta el cierre de esta edición, autoridades municipales y estatales no han proporcionado información adicional sobre la situación jurídica de los presuntos responsables ni han confirmado si se encuentran bajo custodia policial.

CON INFORMACIÓN DE TELEDIARIO