Gobierno del Estado inicia programa integral para atender crisis de socavones en el sur de Tamaulipas

Gobierno de Tamaulipas inició un programa integral para atender socavones en Tampico y Ciudad Madero, tras más de 260 casos en 2025; arrancaron obras de rehabilitación de colectores como parte de 27 proyectos estratégicos con inversión estatal.

Luego de la crisis de socavones registrada durante el año 2025 en el sur de Tamaulipas, particularmente en Tampico y Ciudad Madero, el Gobierno del Estado puso en marcha un programa integral de atención y rehabilitación, con el objetivo de dar solución estructural a esta problemática.

La aparición de estos hundimientos estuvo asociada a diversos factores, entre ellos los efectos de la sequía registrada en 2024, así como al rezago acumulado por décadas en la infraestructura sanitaria de la zona.

Durante 2025 se reportaron 268 socavones, de los cuales 122 se registraron en Tampico y 146 en Ciudad Madero. En lo que va de 2026, se han contabilizado 22 nuevos casos, 12 en Tampico y 10 en Madero, cifras que reflejan la dimensión del reto urbano que enfrenta la región.

Ante esta situación, COMAPA Sur ha realizado un esfuerzo permanente de atención técnica y operativa, interviniendo oportunamente los puntos detectados para mitigar riesgos y restablecer la circulación en las vialidades afectadas. No obstante, la magnitud del problema requiere intervenciones de carácter estructural y de mayor inversión, como las que ahora impulsa el Gobierno del Estado.

Como parte de este programa estatal, iniciaron los trabajos de rehabilitación en un socavón localizado en la calle Sinaloa, en la colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero, acción que corresponde a la sexta etapa de intervención.

En esta obra se llevará a cabo la sustitución de 100 metros lineales de un colector de 60 pulgadas de diámetro, infraestructura fundamental para la conducción de aguas residuales. Con ello se fortalecerá la capacidad del sistema sanitario, se reducirán riesgos de colapsos futuros, se brindará mayor seguridad a peatones y automovilistas, y se mejorará la estabilidad del subsuelo en una zona de alta movilidad urbana.

Esta intervención representa la primera acción directa del Gobierno del Estado dentro de un paquete de 27 obras estratégicas, en las que se contempla una inversión aproximada de 50 millones de pesos, destinadas a atender de manera integral los puntos críticos identificados en la zona sur.

El inicio de estas acciones consolida un respaldo decidido del Gobierno estatal para enfrentar la crisis de socavones con soluciones técnicas de fondo, inversión sostenida y coordinación institucional, fortaleciendo la infraestructura urbana y brindando mayor certeza a las familias de Tampico y Ciudad Madero.