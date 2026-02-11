Inicia pre-registro para programa Vivienda para el Bienestar; estos son los requisitos y cómo hacerlo

Conavi habilitó el pre registro al Programa Vivienda para el Bienestar. Consulta requisitos, quiénes pueden participar y cómo hacer el trámite gratis.

CIUDAD DE MÉXICO.-El programa de Vivienda para el Bienestar abrió su pre registro en línea a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), como parte de la planeación de apoyos habitacionales de manera directa y sin intermediarios.

La Conavi informó que habilitó una plataforma digital para que las familias interesadas manifiesten su intención de acceder al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB).

El mecanismo es preliminar y tiene como objetivo recabar información que permita definir las zonas de intervención del programa.

¿Quiénes pueden participar en Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con las Reglas de Operación del programa, se prioriza a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos:

•Mujeres jefas de familia

•Personas de pueblos indígenas y afromexicanos

•Personas adultas mayores

•Personas con discapacidad

•Personas que no son derechohabientes de instituciones de seguridad social y no tienen acceso a financiamiento tradicional

La autoridad precisó que el registro definitivo dependerá de la publicación de la convocatoria correspondiente y del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Paso a paso: así puedes hacer el pre registro

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial: preregistropvb.conavi.gob.mx

Una vez dentro del sitio, deberán completar el formulario digital, colocando tu información personal, como son:

•CURP

•Nombre

•Sexo

•Fecha de nacimiento

•Correo electrónico

•Número de teléfono de contacto

Tras llenar el formulario, los interesados deberán enviar la información solicitada para manifestar su interés.

La Conavi indicó que la información capturada en esta etapa será considerada válida cuando se realice el registro oficial conforme a la convocatoria.

La dependencia subrayó que el acceso a los apoyos no requiere pagos a gestores ni intermediarios, ya que el beneficio se otorga de manera directa.

Además, la Comisión Nacional de Vivienda reiteró que no realiza cobros por el pre registro ni por la gestión de apoyos.

Señaló que cualquier solicitud de dinero a cambio de facilitar el trámite debe considerarse ajena al programa.

El objetivo de la plataforma es contar con información que permita organizar la implementación territorial del programa y focalizar los apoyos.

El pre registro no garantiza la asignación automática de una vivienda o apoyo, sino que forma parte de la etapa de planeación.

Con la información recabada, la autoridad podrá identificar necesidades habitacionales y definir acciones en territorios con mayores carencias.

¿Qué es el Programa Vivienda para el Bienestar?

El Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) es una estrategia federal operada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que tiene como objetivo ampliar el acceso a vivienda adecuada para personas en situación de vulnerabilidad.

El esquema está dirigido principalmente a quienes no son derechohabientes de instituciones de seguridad social y, por lo tanto, no pueden acceder a créditos como Infonavit o Fovissste. A través de este programa se impulsan acciones de vivienda que pueden incluir mejoramiento, ampliación o edificación, conforme a las reglas de operación vigentes.

El PVB prioriza territorios con mayores rezagos habitacionales y busca garantizar el acceso directo a los apoyos, sin intermediarios, bajo criterios de focalización social y planeación territorial.

Con información de EXCÉLSIOR